Yeola News : येवल्यातील ६४ हजार शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांना ३८ कोटी रुपयांची मदत खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात

येवला: चोवीस तासांत विक्रमी १५५ मिलिमीटर पाऊस होऊन शेतातील उभ्या पिकांचे होत्याचे नव्हते झाले. कोट्यवधींचा नव्हे तर अब्जावधीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. या नुकसानीपोटी शासनाने विविध निकषांनुसार मदत जाहीर केली असून, तालुकातील तब्बल ६४ हजार शेतकऱ्यांना ३८ कोटी रुपये मदत मिळणार आहे. ही मदत खात्यावर वर्ग करणे सुरू झाल्याने अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे..मुळात तालुक्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ४८० मिलिमीटर आहे. १५५ मिलिमीटर पाऊस तालुक्यात एक ते दीड महिन्यात पडतो. मात्र येवल्याच्या चारही बाजूने २८ सप्टेंबरला २४ तासांत एवढा विक्रमी पाऊस पडला होता..शहर तालुक्यात शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास सुरू झालेला पाऊस रविवारी दुपारी दोनला थोडासा शांत झाला. जणू आभाळ फाटल्यागत धो-धो पाऊस दुष्काळी येवल्याच्या चौफेर कोसळला. प्रथमच तालुक्यातील गाय, गोई, नारंदी, अगस्ती, कोळगंगा, ग्यानीध्यानी या सर्व नद्या दुथडी भरून वाहिल्या..संपूर्ण तालुक्यातील शेतकरी या अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झाले.शासनाने तातडीने पंचनाम्याच्या सूचना केल्यानंतर महसूल व कृषी विभागाने चारच दिवसांत पंचनामे पूर्ण करून अहवाल पाठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे दिवाळीपूर्वीच मदत निधी ही प्राप्त झाला आहे. .तालुक्यात ४५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होऊन ६४ हजार ४८० शेतकऱ्यांना याची झळ बसली आहे. पिकांच्या नुकसानीपोटी ३६ कोटी ९८ लाख रुपये निधी तालुक्याला मंजूर झाला आहे. महसूल प्रशासन रात्रंदिवस एक करून दिवाळीतच हा सगळा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेत गुंतला आहे. आज काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधीही वर्ग झाल्याची माहिती तहसीलदार आबा महाजन यांनी दिली..खात्यावर निधी वर्ग होणारआजपर्यंत बाधित ३८ हजार २७५ शेतकऱ्यांचा डाटा अपलोड करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी टाकणे सुरू झाले आहे. १२४ गावांतील याद्या प्राप्त झाल्या असून, संयुक्त खतेउतारा, संमती पूर्तता ज्यांनी केली नाही, ते अपूर्ण आहे, तर २६ हजार ३६५ हेक्टर बाधित क्षेत्राच्या याद्या प्राप्त आहेत. .पुढील दोन दिवसांत सर्व याद्या अपलोड होऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वर्ग होणार आहे आणि दिवाळीत नुकसानग्रस्तांना शासनाच्या मदतीचा लाभ होणार असल्याने झालेले नुकसान विसरून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होईल यात शंका नाही..Lasalgaon News : 'पिवळे सोने' ठरले मातीमोल! दिवाळीच्या तोंडावर झेंडू फुलांना फक्त २० ते २२ रुपये किलो दर, शेतकरी निराश.ग्राम विकास अधिकारी, तलाठी, कृषी सेवक या नेमणूक केलेल्या गावोगावच्या पालक अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या पात्र बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहेत. निधी वर्ग करणे सुरू झाले असून, सामायिक खातेदारांनी अद्याप संमतीपत्र दिले नसल्यास संबंधित पालक अधिकारी यांच्याकडे तत्काळ जमा करावे. तद्नंतरच त्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग केले जाईल.-आबा महाजन, तहसीलदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.