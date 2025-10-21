नाशिक

Yeola News : येवल्यातील ६४ हजार शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांना ३८ कोटी रुपयांची मदत खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात

Record 155mm Rainfall Devastates Yeola Crops : येवला तालुक्यात विक्रमी १५५ मिलिमीटर पाऊस झाल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाने जाहीर केलेली ३८ कोटी रुपयांची मदत दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
government assistance

government assistance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: चोवीस तासांत विक्रमी १५५ मिलिमीटर पाऊस होऊन शेतातील उभ्या पिकांचे होत्याचे नव्हते झाले. कोट्यवधींचा नव्हे तर अब्जावधीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. या नुकसानीपोटी शासनाने विविध निकषांनुसार मदत जाहीर केली असून, तालुकातील तब्बल ६४ हजार शेतकऱ्यांना ३८ कोटी रुपये मदत मिळणार आहे. ही मदत खात्यावर वर्ग करणे सुरू झाल्याने अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.

