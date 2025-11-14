Yeola Farmer : घोषणा झाली, दिवाळीही संपली! येवला तालुक्यातील निम्मे शेतकरी अजूनही अनुदानापासून वंचित

येवला: सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीने खरिपाच्या पिकाची वाताहत झाल्यानंतर तातडीने पॅकेज जाहीर करून दिवाळीत शेतकऱ्यांना नुकसानीची मदत मिळेल अशी घोषणा शासनाने केली खरी पण महिना उलटला तरी तालुक्यातील निम्म्यावर शेतकरी अजून अनुदानापासून वंचितच आहेत. .सुमारे चार हजारावर शेतकऱ्यांची तांत्रिक अडचण आहे, पण इतरांचे काय असा प्रश्न आहे. आम्ही याद्या अपलोड केल्या असून टप्प्याटप्प्याने अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे..सप्टेंबरमधील २८ तारखेच्या दरम्यान २४ तासांत १६५ मिमी एवढा विक्रमी पाऊस पडला होता. शहर तालुक्यात शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास सुरू झालेला पाऊस रविवारी दुपारी दोनला थोडासा शांत झाला. जणू आभाळ फाटल्यागत धोधो पाऊस चौफेर कोसळला. तालुक्यातील गाय, गोई, नारंदी, अगस्ती, कोळगंगा, ग्यानीध्यानी या सर्व नद्या प्रथमच दुथडी भरून वाहिल्या. .संपूर्ण तालुक्यातील शेतकरी या अतिवृष्टीने उध्वस्त झाले. खरिपाची पिके अतिवृष्टीने नष्ट झाली. शेताच्या कडेला असलेल्या मक्याच्या बिट्या वाहिल्या, पाण्यात या बिट्या तरंगल्या तर शेतात उभे असलेल्या बिट्यांमध्ये पाणी घुसून दाणे काळे पडले. काही ठिकाणी कोंबही फुटले. द्राक्षबागा, भाजीपाला व इतर सर्वच पिकांची वाताहत लागली..शासनाने तातडीने पंचनाम्याच्या सूचना केल्यानंतर महसूल व कृषी विभागाने चारच दिवसात पंचनामे पूर्ण करून अहवाल पाठवला होता. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे दिवाळीपूर्वीच मदत मिळेल अशी आशा होती. मात्र प्रशासनाकडून याद्या अपलोड करताना दिवाळीही संपली, त्यानंतर अनुदान जमा व्हायला सुरवात झाली परंतु ज्या वेगात घोषणा झाल्या त्यातुलनेत कितीतरी पटीने हळुवारपणे अनुदान जमा होत आहे. .तालुका प्रशासनाकडे अधिकृत आकडा नसल्याचे सांगितले जाते, मात्र निम्म्यावर शेतकरी अजून अनुदानापासून वंचित असल्याचे सांगितले जाते. त्यात सुमारे ४ हजार शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणी असल्याने त्यांची माहिती अद्यापही पोर्टलवर अपलोड झालेली नाही..संमतीपत्राची अडचणकाही शेतकऱ्यांची ई केवायसी बाकी आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक सामाईक खातेदारांची नावे आहेत. या शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या नावांपैकी अनुदानित रक्कम कोणाच्या नावे खात्यावर जमा करायची, याबाबतचे लेखी संमतिपत्र देण्याचे आवाहन प्रशासन करीत आहे. आता प्रशासन निवडणूक कामात व्यस्त होत असल्याने निवडणुकीपूर्वी अनुदानाचे काम संपवत शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी होत आहे..Flamingo: वातावरणातील बदलाचा फ्लेमिंगोंना फटका! परदेशी पाहुण्यांच्या आगमनाचे वेध .शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले. मिळणारे अनुदान तुटपुंजे आहे; पण त्यासाठीही प्रतीक्षा करायची वेळ येते. रब्बीचा हंगाम सुरू झाल्याने त्याच्या भांडवलासाठी या अनुदानाचा आधार मिळेल. त्यामुळे शासनाने तत्काळ अनुदान जमा करावे.- मच्छिंद्र जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.