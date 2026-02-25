नाशिक

Yeola News : येवल्याच्या जमिनींना सोन्याचे मोल! महामार्गांच्या जाळ्यामुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

980 Crore Highway Concretization Plan : मालेगाव ते कोपरगाव महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाला ९८० कोटी रुपये खर्च नियोजित आहे तर येवला- नाशिक रस्त्याचे चौपदरीकरण- काँक्रिटीकरण सुरू आहे.
Highway Traffic

Highway Traffic

sakal 

संतोष विंचू
Updated on

येवला: कन्नड घाटातील वाहतूक बंद असल्याने धुळे- नगर महामार्ग दररोज हाऊसफुल्ल होऊन धावतोय. मालेगाव ते कोपरगाव महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाला ९८० कोटी रुपये खर्च नियोजित आहे तर येवला- नाशिक रस्त्याचे चौपदरीकरण- काँक्रिटीकरण सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
Nashik
maharashtra
yeola
Development
Land Acquisition
Traffic
Infrastructure

Related Stories

No stories found.