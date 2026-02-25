Yeola News : येवल्याच्या जमिनींना सोन्याचे मोल! महामार्गांच्या जाळ्यामुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

येवला: कन्नड घाटातील वाहतूक बंद असल्याने धुळे- नगर महामार्ग दररोज हाऊसफुल्ल होऊन धावतोय. मालेगाव ते कोपरगाव महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाला ९८० कोटी रुपये खर्च नियोजित आहे तर येवला- नाशिक रस्त्याचे चौपदरीकरण- काँक्रिटीकरण सुरू आहे. .यामुळे भविष्यात येवल्याच्या चारही दिशेने वाहणारे महामार्ग सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरेल...या भावनेने महामार्गालगतच्या जमिनींना सोन्याचे दर आले आहेत. विकणारा वाटेल तो दर सांगतोय आणि घेणारा त्या दराने घेत असल्याची उदाहरणे घडत आहेत..सध्या येवलेकरांना एकच समस्या भेडसावते, ती म्हणजे वाहतूक कोंडीची, अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचे जीवनमान कोंडीत अडकले आहे. सर्वाधिक फटका शहराला बसत असून वाहनधारक अक्षरशः कॉलनी भागातून रस्ते शोधत बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करताहेत. अशात मात्र काही गुंतवणूकदार भविष्याची आशा म्हणून या कोंडीकडे पाहत आहेत. .मुळात धुळे- मनमाड - येवला- नगर या महामार्गावरून चार ते पाच राज्यांची वाहतूक सुरू असते. परिणामी महामार्गाच्या कडेला हॉटेल, धाबे, पेट्रोल पंप व इतर व्यवसाय वाढू लागले आहेत. भविष्यात ही वाढ आणखी वेगाने असेल हे हेरून लगतच्या जमिनी खेरदी केल्या जात आहेत. वर्षापासून वाहतुकीत दुप्पट वाढ झाल्याने भविष्यात याला विशेष महत्त्व येणार असल्याने जमीन खरेदीच्या शोधात असणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे..जमिनींना सोन्याच्या भावाचे कारणमालेगाव-येवला-कोपरगाव या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी केंद्र सरकारने ९८० कोटीचा निधी नियोजित केल्याचे सांगितले जाते.त्यातच शहरात बाह्यवळण करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या शक्यतेने देखील भांडवलदारांकडून आत्ताच जमिनीकडे ओढा वाढला आहे..चिचोंडी येथील औद्योगिक वसाहत कार्यान्वित होऊ शकते हा विचार करून महामार्गाच्या कडेच्या जमिनीला सोन्याचे दर आले आहेत. एरंडरगावसारख्या खेड्यात प्लॉट पडून विक्री होताना दिसते. पुढे संभाजीनगर महामार्गावर अंदरसूल, रस्ते सुरेगाव परिसरातही जमीनविक्री आणि खरेदी वाढत आहे, येवला- कोपरगाव मार्गावरही हीच स्थिती आहे..उद्योग-व्यावसायिकांकडून मागणीजमिनींना मागणी वाढू लागल्याने अक्षरशः सोन्याचे दर मिळू लागले आहेत. व्यापारी, गुंतवणूकदार आणि उद्योगसमूहांचा वाढता कल लक्षात घेता भोवतीचा पट्टा नव्या व्यावसायिक नकाशावर झळकू लागल्याचे चित्र आहे. कोपरगाव, वैजापूर, मनमाड आणि नाशिककडील महामार्गालगत पेट्रोलपंप, ट्रान्सपोर्ट कार्यालये, गोदामे, लॉजिस्टिक पार्क, ढाबे, हॉटेल्स तसेच लहान- मोठ्या उद्योगांसाठी जागेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे..Pune News: विश्रांतवाडीतील उड्डाण पुलाचे काम रेंगाळले; समतल विलगकाचे कामही संथ, पालखीपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी!.बाह्यवळणासाठी जमिनी जाणारमहामार्गाचे रुंदीकरण प्रस्तावित असून त्यादरम्यान शहराच्या वाहतूक कोंडीवर कायमचा पर्याय शोधण्यासाठी रिंगरोड करण्याची मागणी होत आहे. असे झाले तर शहराच्या चारही बाजूने अनेक जमिनी अधिग्रहीत होणार असल्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांची धास्ती वाढली आहे. त्यातच बाह्यवळण जाणार त्या भागात जमिनी घेण्यालाही गुंतवणूकदार प्राधान्य देताना दिसत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे एक पत्र सोशल मीडियावर फिरत असून यातून बाभूळगाव, धानोरे, पारेगाव या परिसरातील संपादित होणारे गट क्रमांक आहे. या पत्रामुळे अजूनच चर्चा वाढली आहे, मात्र पत्रात किती तथ्य हे अस्पष्टच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.