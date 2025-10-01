Yeola News : येवला घोडेबाजारात शौकिनांची गर्दी; 'हौसेला मोल नसते' याचा प्रत्यय, देखणा मारवाड घोडा १ लाखांना विकला

येवला: सामर्थ्य, वेग आणि सौंदर्य यांचा संगम असलेले अश्व... लांबट, गुळगुळीत व सुबक शरीर, मानेवरून झेपावणारी लांबसडक अयाल, डोळ्यांतील तेज, लवचिक पण सबळ पाय, चालण्यातली रेखीव लय, टापांच्या आवाजातील झंकार आणि सडपातळ आकृतीतून झळकणारे नाजूक आकर्षण असा देखणा आविष्कार साधणारे शेकडो घोडे आज देशभरातून येवला येथील ऐतिहासिक घोडेबाजारात दाखल झाले..२५ हजारांपासून तब्बल ७ लाख रुपयांपर्यंत किमतीचे घोडे बाजारात मिरवताना दिसले. सर्वाधिक बोलीत विक्री झालेला सफेद देखणा मारवाड घोडा तब्बल १ लाख रुपयांना खरेदीदाराच्या मालकीचा झाला. दसरा सणाच्या आदल्या मंगळवारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात पारंपरिकरीत्या भरवला जाणारा हा घोडेबाजार राज्यासह देशभरात प्रसिद्ध आहे. “हौसेला मोल नसते” याचे प्रत्यंतर येथे दिसून आले. हजारो शौकिनांनी ऐटबाज व ताकदवान घोड्यांचे थाट नजरेत साठवले..ऐतिहासिक वारसासुमारे ४०० वर्षांपूर्वी येवला शहराचे संस्थापक राजे रघुजीबाबा शिंदे यांनी या घोडेबाजाराची सुरवात केली. तेव्हापासून प्रत्येक मंगळवारी बाजार भरतो. त्यात दसऱ्याच्या आदल्या मंगळवारचा बाजार देशभरात विशेष प्रसिद्धी पावला आहे..महाराष्ट्रातील येवला बाजाराला सारंगखेडा (दत्तजयंती), शिरपूर (दांडी पौर्णिमा) व अकलूज (कार्तिकी एकादशी) या प्रसिद्ध घोडेबाजारांच्या बरोबरीचे महत्त्व आहे. मात्र येवला येथे आठवड्याला नियमित बाजार भरतो, ही त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आहे..देशभरातून घोड्यांची रेलचेलआजच्या खास बाजारात पंजाब, हरियाना, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश यांसह राज्यातील मुंबई, माथेरान, सारंगखेडा, बदलापूर, लातूर, पुणे, बारामती आदी ठिकाणांहून व्यापारी व खरेदीदार आले होते. बाजारात पंजाब, मारवाड, शिरपूर, काठेवाड, सिंधी, गावरान अशा जातींसह देवमन, पंचकल्याण, चार पाय सफेद, अबलक, मुकरा या विशेष गुणांचे ६५० घोडे आले होते. त्यापैकी १४२ घोड्यांची विक्री झाली..घोड्यांचे नृत्य व साहित्याची झगमगअनेक शौकिनांनी आपल्या घोड्यांचे नृत्य दाखवून वेगळेपणा सिद्ध केला. त्यासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. बाजार समितीच्या आवारात घोड्यांना लागणारे साहित्य लगाम, खोगीर, पायबंद, रिकाबा, वरतीचा साज, घागरमाळ यांची विक्री झाली. शौकिनांनी उत्साहाने खरेदी केली..Dussehra Festival: दसरा महागला, आवक घटली! फुलबाजार ‘सोन्या’ने सजला.दसऱ्याच्या पूर्वीचा भरणारा येथील घोडे बाजार राज्यासह देशात प्रसिद्ध आहे. शहराच्या स्थापनेपासून ही परंपरा सुरू असून, आज हजारवर व्यापारी व शौकीन आले. ६५० पैकी १४२ घोड्यांचे व्यवहार झाले. या माध्यमातून बाजार समितीला मोठे उत्पन्न मिळते.- सविता पवार, सभापती, बाजार समिती, येवला.राजे रघुजीबाबांनी सुरू केलेल्या या बाजाराचे महत्त्व वर्षानुवर्षे वाढत आहे. शासनाने पुढाकार घेऊन या ऐतिहासिक घोडे बाजाराची माहिती अधिक व्यापक पद्धतीने अश्वप्रेमींपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.- ॲड. शाहूराजे शिंदे, युवा नेते, येवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.