Yeola News : येवला घोडेबाजारात शौकिनांची गर्दी; 'हौसेला मोल नसते' याचा प्रत्यय, देखणा मारवाड घोडा १ लाखांना विकला

Historic Yeola Horse Market Attracts Equestrian Enthusiasts : येवला येथील ऐतिहासिक घोडेबाजारात दसऱ्याच्या आदल्या मंगळवारी देशभरातील विविध राज्यांतून ६५० हून अधिक उत्कृष्ट जातीचे घोडे दाखल झाले.
येवला: सामर्थ्य, वेग आणि सौंदर्य यांचा संगम असलेले अश्व... लांबट, गुळगुळीत व सुबक शरीर, मानेवरून झेपावणारी लांबसडक अयाल, डोळ्यांतील तेज, लवचिक पण सबळ पाय, चालण्यातली रेखीव लय, टापांच्या आवाजातील झंकार आणि सडपातळ आकृतीतून झळकणारे नाजूक आकर्षण असा देखणा आविष्कार साधणारे शेकडो घोडे आज देशभरातून येवला येथील ऐतिहासिक घोडेबाजारात दाखल झाले.

