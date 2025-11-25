Yeola Crime : निवडणूक काळात 'दारू'बंदी! येवल्यात ₹१५ लाखांचा अवैध मद्यसाठा जप्त; पाच आरोपींना अटक

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनिमित्त राज्यभरात बेकायदेशीर मद्यसाठा, वाहतूक आणि विक्रीवर नियंत्रणासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची विशेष मोहीम सुरू आहे. त्याअंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्काच्या येवला निरीक्षकांकडून अवैध मद्य वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. .रविवार (ता.२३) सावरगाव शिवार (ता. येवला) येथे सापळा रचून दारूबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई केली. पाच संशयितांना ताब्यात घेत त्यांच्याकडून मद्य साठ्यासह वाहन असा सुमारे १५ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला..गुप्त माहितीच्या आधारे सावरगाव शिवार येथे नाकाबंदी करत सापळा रचला होता. रविवारी नगर- मनमाड रस्त्यावरील गोपाळवाडीकडे जाणाऱ्या फाट्याजवळ काही वाहनांवर संशय आल्याने पथकाने संशयित वाहनांना थांबवून तपासणी केली. २ लाख ४० हजार किमतीच्या रॉयल स्टॅग व्हिस्कीच्या १८० मिली. क्षमतेच्या सुमारे ९६० सिलबंद काचेच्या बाटल्या आढळून आल्या. बनावट मद्य वाहतुकीसाठी वापरलेली तीन वाहने जप्त करण्यात आली. .त्यात पीकअप (एमएच १५, इजी ३४८०), चारचाकी (एमएच ०१, बीवाय २२७१) तसेच एक दुचाकी (एमएच १५, एच.एल ५०५९) असे तीन वाहने, पाच मोबाईल असा सुमारे १४ लाख ९० हजारांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. जालिंदर मनोहर गोडसे (वय.२६), रामदास साहेबराव होन (वय.४१), सुनील वाळू खुरसणे (.२८, तिघे रा. विखरणी, ता. येवला) यांच्यासह सद्याम कासम शाह (.२८, रा. विखरणी), समाधान विक्रम भुसारे (.२६, रा. भुसारे वस्ती, पाटोदा-सातरे रस्ता) अशा पाच संशयीतांना ताब्यात घेतले. .Supreme Court : स्थानिक निवडणुकांवरची टांगती तलवार कायम, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं? वाचा....त्यांची अधिक चौकशी सुरू असून अन्य संशयितांचाही शोध घेतला जात आहे. अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. निवडणूक कालावधीत बेकायदेशीर मद्य पुरवठा रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग ठोस पावले उचलत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करण्यात आले. राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक प्रकाश घायवट, दुय्यम निरीक्षक प्रवीण राधाकृष्ण मंडलिक, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक अवधूत पाटील, कर्मचारी मुकेश निबेंकर, संतोष मुंढे, सुनील टापरे, दीपक नेमणार यांनी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.