नाशिक

Yeola Crime : निवडणूक काळात 'दारू'बंदी! येवल्यात ₹१५ लाखांचा अवैध मद्यसाठा जप्त; पाच आरोपींना अटक

Illegal Liquor Transport Seized Near Savargaon, Nashik : मद्यसाठा, वाहतूक आणि विक्रीवर नियंत्रणासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची विशेष मोहीम सुरू आहे. त्याअंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्काच्या येवला निरीक्षकांकडून अवैध मद्य वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनिमित्त राज्यभरात बेकायदेशीर मद्यसाठा, वाहतूक आणि विक्रीवर नियंत्रणासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची विशेष मोहीम सुरू आहे. त्याअंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्काच्या येवला निरीक्षकांकडून अवैध मद्य वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
maharashtra
Crime News
yeola
liquor
raid

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com