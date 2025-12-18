Yeola Jal Jeevan Mission : जलहक्क संघर्ष समिती आक्रमक! येवल्याच्या ४१ गावांना २०२८ पर्यंत तरी पाणी मिळेल का?

येवला: जलजीवन मिशनअंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येत असलेली राजापूरसह ४० गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सध्या दिरंगाईच्या गर्तेत अडकली आहे. योजनेसाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवून दिलेली मुदतही आता संपुष्टात आली असून, कामाची गती अत्यंत कासवगतीने सुरू आहे. परिणामी ४१ गावे आणि १० वाड्या-वस्त्यांमधील नागरिकांना २०२८ पर्यंत तरी नळाचे शुद्ध पाणी मिळेल का, असा सवाल जलहक्क संघर्ष समितीचे संयोजक भागवतराव सोनवणे यांनी उपस्थित केला आहे..ब्रिटिशकालीन टंचाईग्रस्त आणि वर्षानुवर्षे टँकरवर अवलंबून असलेल्या येवला तालुक्याच्या उत्तर-पूर्व भागाला टँकरमुक्त करण्याच्या उद्देशाने ही योजना मंजूर करण्यात आली. मात्र वाढीव मुदत संपत असतानाही सुमारे १०० कोटी रुपयांचा खर्च होऊनही कामाची भौतिक प्रगती केवळ ६६ टक्के झाली आहे. योजनेत एकूण ४२ गावांचा समावेश असून, त्यांपैकी १२ गावांत जलकुंभांचे काम अद्याप सुरूही झालेले नाही, तर उर्वरित ३० गावांत जलकुंभांची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत..महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मुदतवाढ देऊनही ठेकेदाराने काम पूर्ण न केल्याने ४१ गावे व १० वाड्या-वस्त्यांतील ७१ हजार ४०८ नागरिक आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. १७४ कोटी रुपयांच्या मूळ कार्यादेशाच्या तुलनेत आर्थिक प्रगती केवळ ४७.८९ टक्के, तर भौतिक प्रगती ६६.७८ टक्के इतकीच असल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ठेकेदारावर आजपर्यंत सुमारे चार कोटी रुपयांचा विलंब दंड आकारणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात २० महिन्यांत कामाच्या गतीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही..मुख्य मशिनरींचा अभाव, जलकुंभांच्या कामांना झालेला विलंब आणि एकूणच कामाची संथ गती पाहता, २०२८ मधील अपेक्षित ९६ हजार ९४२ लोकसंख्येसाठी हा प्रकल्प वेळेत कार्यान्वित होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, प्रकल्पास अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. नांदूरमध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून २.६८ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणास शासनाची मंजुरी असली तरी त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्र. १०३२३, सन २०२२) प्रलंबित आहे. पेट्रोल पाइपलाइन, एक्स्प्रेस कॅनॉल क्रॉसिंग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रोड क्रॉसिंग परवानग्यांअभावी काम रखडले आहे..गंभीर प्रश्न४१ गावे व १० वस्त्यांना नळपाणी कधी?७१ हजार ४०८ नागरिकांची तहान कधी भागणार?२०२८ पर्यंत योजना पूर्ण होणार का?.एक्स्प्रेस कॅनॉल क्रॉसिंग८०० मिलिमीटर ऊर्ध्ववाहिनीसाठी परवानगी नाही.रोड क्रॉसिंग अडथळासार्वजनिक बांधकामविभागाची मंजुरी अप्राप्त.मागणीमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तत्काळ हस्तक्षेप करावा.ठेकेदारावर कडक कारवाई करावी.पाणीपुरवठा योजनेला गती द्यावी..दंड असूनही प्रगती नाहीठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईदंड सुरू : १ फेब्रुवारी २०२४प्रतिदिन दंड : ६५ हजार रुपये२० महिन्यांतही कामाची गती शून्य.जलशुद्धीकरण केंद्र अर्धवटक्षमता : ८.५० दशलक्ष लिटरबांधकाम : ७० टक्के पूर्णकेंद्र अद्याप कार्यान्वित नाही.मुख्य अडचणी३०० एचपी पंप मशिनरी अपूर्ण.अशुद्ध व शुद्ध पाण्यासाठी आवश्यक पंप अद्याप प्राप्त नाहीत.पाणीउपसा व वितरण सुरू करणे अशक्य..काम सुरू न झालेली गावे :आडसुरेगाव, आहेरवाडी, लहित, बोकटे, कोळम (बुद्रुक), कोळम (खुर्द), वाईबोथी.लकुंभ कामांचा मोठा विलंबएकूण जलकुंभ : ४२प्रगतीत : ३०.Akola Airport: अकोल्याला मिळेल का हवाई नकाशावर स्थान? शिवणी विमानतळ विस्ताराला मंजुरी; पण टेकऑफ नाही.अडथळ्यांची शर्यतपाणी आरक्षण अडथळानांदूरमध्यमेश्वर :२.६८ दशलक्ष घनमीटरउच्च न्यायालयातयाचिका प्रलंबितपेट्रोल पाइपलाइन क्रॉसिंगभारत पेट्रोलियमकडे मंजुरी प्रलंबित.प्रतिदिन ६५ हजार रुपये दंडही निष्प्रभ ठरत असल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तत्काळ हस्तक्षेप करून ठेकेदारावर कडक कारवाई करावी व काम पूर्ण करून घ्यावे. अन्यथा तालुक्यातील ७१ हजार नागरिकांना आणखी चार वर्षे पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.-भागवतराव सोनवणे,संयोजक, जलहक्क संघर्ष समिती, येवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.