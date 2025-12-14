नाशिक

Yeola Jal Jeevan Mission : येवला तालुक्यात 'जलजीवन' मिशन अपयशी; १००% काम पूर्ण तरीही 'हर घर जल' नाहीच! ४१ हजार नागरिक पाण्यासाठी प्रतीक्षेत

Jal Jeevan Mission Fails to Deliver Water in Yeola : येवला तालुक्यात जलजीवन मिशन योजनेची कामे पूर्ण होऊनही तांत्रिक पूर्ततेअभावी अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू न झाल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: मोठा गाजावाजा झालेल्या जलजीवन मिशन योजनेची येवला तालुक्यात फारशी फलनिष्पत्ती दिसत नाही. ३६ पैकी २२ गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू झाला असला, तरी उर्वरित १४ कामांमध्ये पाणीपुरवठा अद्यापही सुरू झालेला नाही. यामुळे प्रकल्पाचे मुख्य लाभार्थी असलेल्या सुमारे ४१ हजार लोकसंख्येला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याची स्थिती आहे.

