Yeola Jal Jeevan Mission : येवला तालुक्यात 'जलजीवन' मिशन अपयशी; १००% काम पूर्ण तरीही 'हर घर जल' नाहीच! ४१ हजार नागरिक पाण्यासाठी प्रतीक्षेत

येवला: मोठा गाजावाजा झालेल्या जलजीवन मिशन योजनेची येवला तालुक्यात फारशी फलनिष्पत्ती दिसत नाही. ३६ पैकी २२ गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू झाला असला, तरी उर्वरित १४ कामांमध्ये पाणीपुरवठा अद्यापही सुरू झालेला नाही. यामुळे प्रकल्पाचे मुख्य लाभार्थी असलेल्या सुमारे ४१ हजार लोकसंख्येला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याची स्थिती आहे. .जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबवली जाणारी केंद्र व राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजना तालुक्यात अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरली आहे. १०० टक्के काम पूर्ण, तरीही हर घर जल नाही अशी स्थिती आहे. उन्हाळ्यापूर्वी जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण न झाल्यास गावोगावी पाण्यासाठी महिला आंदोलने करतील असा इशारा जलहक्क संघर्ष समितीचे संयोजक भागवतराव सोनवणे यांनी दिला आहे..देवळाणे, धनकवाडी, कानडी, नगरसूल आणि तांदूळवाडी या गावांसह पाच कामांची भौतिक प्रगती १०० टक्के पूर्ण झाली आहे. म्हणजेच योजनेची वाहिनी टाकणे आणि टाक्या बांधणेही कामे पूर्ण आहेत, तरीही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे किंवा तांत्रिक पूर्ततेअभावी नागरिकांच्या नळाला पाणी आलेले नाही..विशेष म्हणजे, नगरसूल येथे सर्वाधिक ११ हजार ७५५ लाभार्थी असून १०० टक्के काम होऊनही नागरिकांना पाणी मिळालेले नाही. तालुक्यातील ३६ पाणीपुरवठा योजनांवर एकूण २४ कोटी (मूळ अंदाजपत्रकानुसार) खर्च अपेक्षित आहे. या योजना पूर्ण झाल्यावर तालुक्यातील सुमारे ५६ हजार २११ नागरिकांना नळाद्वारे शुद्ध पाणी मिळणार आहे. तालुक्यातील ३६ पैकी २२ कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, त्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. या कामांसाठी मूळ अंदाजपत्रकानुसार ११ कोटी खर्च झाला आहे. या २२ योजनांद्वारे १५ हजार १९७ नागरिकांना लाभ मिळाला आहे. योजनेत अंदरसूल (6,315), उंदीरवाडी (3,087), सायगाव (3,117) आणि तळवाडे (2,922) ही मोठी गावे सहभागी आहेत..काम पूर्ण,पाणीपुरवठा नाहीच..!देवळाणे, नगरसूल, धनकवाडी या गावांसह ५ कामांची प्रगती १०० टक्के झाली आहे. तरीही, तांत्रिक किंवा प्रशासकीय पूर्ततेअभावी या गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही. नगरसूल येथे सर्वाधिक ११ हजार ७५५ नागरिक प्रतीक्षेत आहेत. तालुक्यात उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासनाला युद्धपातळीवर काम करण्याची गरज आहे. २३ गावांचे यश दिसत असले तरी असले तरी, ४१ हजार नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरू करणे हे मुख्य आव्हान आहे..खुली आढावा बैठक घ्यायोजनेच्या कामाबाबत अनेक प्रश्न आहेत, शिवाय योजनेची झालेली चर्चा आणि प्रत्यक्षात साध्य झालेला हेतू याबाबत लाभार्थी गावांमध्येच साशंकता आहे. संबंधित गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद प्रशासन यांची खुली बैठक आयोजित करून अपूर्ण योजना कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे..Mill Workers House: गिरणी कामगारांचे स्वप्न पूर्ण होणार! 'या' जागेवर उंच निवासी इमारती उभारणार; बीएमसीचा मोठा निर्णय.प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणी पोहोचण्यासाठी तितकेच प्रामाणिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. काम १०० टक्के पूर्ण होऊनही सुरू न झालेल्या ठिकाणी तातडीने पाणी सुरू करावे. त्यातून १६ हजार नागरिकांची पाण्याची समस्या तत्काळ दूर होऊ शकते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने कार्यवाही करून जलजीवन मिशन योजनेचा लाभ सर्व ४१ हजार लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा. दिरंगाई झाल्यास आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ.- भागवतराव सोनवणे, संयोजक, जलहक्क संघर्ष समिती, येवला.