Yeola News : येवला शहराला 'अमृत संजीवनी': ३३ वर्षांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा जाहीर; पाणीपुरवठा, काँक्रिट रस्ते आणि बायपास मार्गाची महायुतीची हमी

येवला: पुढील ३३ वर्षांचा पाणीपुरवठा विचारात घेऊन शहराला दररोज पुरेसा आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. शहरातील सर्व रस्ते काँक्रिटचे करून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बायपास रस्त्याची उभारणी केली जाईल. लातूरच्या धर्तीवर विस्थापित व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करून वाणिज्य संकुलातून व्यापार व उद्योग वाढीस चालना दिली जाणार आहे. तसेच, पैठणी फेस्टिव्हल नाशिक, पुणे आणि मुंबईत भव्य स्वरूपात आयोजित करण्याचा महायुतीचा निर्धार आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि रिपाइंच्या महायुतीचा हा वचननामा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते जनतेसमोर सादर करण्यात आला. नुकतीच हृदयशस्त्रक्रिया झाल्याने ते सध्या मुंबईतील निवासस्थानी उपचार घेत असून, मतदारसंघाविषयी असलेल्या तळमळीमुळे त्यांनी तेथूनच वचननाम्याचे अनावरण केले. "येवलेकर विकासालाच मत देतील आणि वचननाम्यातील हमी पूर्ण करण्यास आमची कटिबद्धता आहे," असे त्यांनी सांगितले..पाणीपुरवठा व गटार योजनायेसगाव येथून १६३ कोटींची पाणीपुरवठा योजना राबविली जात असून शहराला नियमित, शुद्ध व पुरेसा पाणीपुरवठा होणार आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी ८२ कोटी रुपयांची शहरी भुयारी गटार योजना (टप्पा १) सुरू असून, दुसरा टप्पा ८६.५१ कोटी रुपयांचा असून अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात आहे. यामुळे मलनिस्सारण केंद्राची क्षमता १३ दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढणार आहे. घराघरातील कचरा बायोमायनिंग प्रकल्पात नेऊन वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार असून ४२,०११ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता तयार केली आहे..उद्योग व रोजगाराला बळचिंचोडी औद्योगिक वसाहतीत ५० एकर जागेवर कांदा प्रक्रिया उद्योग सुरू होणार असून पीएम मित्रा सिल्क पार्कही कार्यान्वित होणार आहे. त्यामुळे मोठी गुंतवणूक आणि रोजगार संधी उपलब्ध होतील..पैठणी उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी नाशिक, पुणे आणि मुंबई येथे भव्य पैठणी फेस्टिव्हल आयोजित केला जाणार आहे. देशभरातून पर्यटक व खरेदीदार आकर्षित होण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जातील. उच्च दर्जाची पैठणी उत्पादने तयार करण्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासनासाठी नगरपालिका कार्यालयाचे कामकाज संपूर्णपणे संगणकीकृत केले जाणार आहे..मनोरंजन व पर्यावरणपूरक सुविधाशहरात नमो उद्यान विकसित होणार असून त्यात मुलांसाठी खेळणी, वयोवृद्धांसाठी चालण्याचे मार्ग, आकर्षक बगीचे आणि पाणी फवारे उभारले जातील. हरित परिसर, विश्रांती आणि फिरण्यासाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होऊन नागरिकांना उत्तम मनोरंजन केंद्र लाभणार आहे..वचननाम्याची ठळक वैशिष्ट्येमाजी नगराध्यक्ष (कै.) केशवराव पटेल मार्केटचा विकास करून अद्ययावत भाजीपाला मॉल उभारणारवस्त्रोद्योग विभागाचे ओळखपत्र असलेल्या विणकरांना उत्सवभत्ता व सर्व योजनांचे लाभ उपलब्ध करून देणार१२.२९ कोटींच्या निधीत अत्याधुनिक पैठणी क्लस्टरचे काम सुरूडाइंग, वारपिंग, डिझाईन, गारमेंट सेंटर सुविधांचा समावेश; ३ हजार कारागिरांना लाभहातमाग विणकरांना प्रोत्साहनासाठी ८ कोटींच्या निधीत अर्बन हट/एक्झिबिशन सेंटर स्थापणारयेवला शहर बाह्यवळण रस्ता आणि मनमाड- येवला- कोपरगाव चौपदरी काँक्रिट रस्ताशहर रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत ७९.७० किमी रस्ते विकास आराखडाशहरातील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणयेवला रेल्वे स्थानकावरील मालधक्क्याचे विस्तारीकरण.Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंचा जीव वाल्मिकमध्ये एवढा का गुंतलाय? निवडणुकीत आरोपीची आठवण का काढावी लागतेय?.कोल्ड स्टोरेज व कव्हर गुड्स शेड उभारणीखतांचा रॅक पॉइंट कार्यान्वित करणारसंपूर्ण शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरेठिकठिकाणी लटकणाऱ्या वीजतारा भूमिगत करणारउपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि प्रादेशिक चालकप्रशिक्षण केंद्र सुरू करणारयेवला पोस्ट कार्यालयात डाक निर्यात केंद्रपैठणी साडीची निर्यात थेट येवल्यातूनशहरातील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये हायमास्ट दिवेगंगा दरवाजा परिसरातील झोपडपट्ट्यांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पप्रशासकीय संकुल व सर्व शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्पउपजिल्हा रुग्णालयात २० खाटांचे ट्रॉमा केअर सेंटरमहिला व बालरुग्णालय सुरू करणारतालुका क्रीडा संकुलाचे आधुनिकीकरण आणि गुणवत्तापूर्णप्रशिक्षण सुविधादर्जेदार कुस्ती प्रशिक्षण अकादमीची उभारणीशहर विकास आराखड्यातील राखीव जागांवर क्रीडांगणेमौलाना आझाद उर्दू घर उभारणीमुस्लिम समाजातील विणकरांसाठी जरदोषी क्लस्टरअल्पसंख्याकांसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण उपक्रम व व्यवसायउभारणीसाठी सहाय्यनगरपालिकेच्या जुन्या इमारतीच्या जागेवर आधुनिकई-लायब्ररीची उभारण.