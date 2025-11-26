नाशिक

Yeola News : येवला शहराला 'अमृत संजीवनी': ३३ वर्षांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा जाहीर; पाणीपुरवठा, काँक्रिट रस्ते आणि बायपास मार्गाची महायुतीची हमी

33-Year Water Supply Plan to Transform Yeola’s Urban Infrastructure : राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि रिपाइंच्या महायुतीचा वचननामा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते मुंबईतून व्हर्चुअली जाहीर करण्यात आला. यामध्ये येवल्याच्या ३३ वर्षांच्या पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, आणि पैठणी उद्योगाच्या विस्तारावर भर देण्यात आला आहे.
येवला: पुढील ३३ वर्षांचा पाणीपुरवठा विचारात घेऊन शहराला दररोज पुरेसा आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. शहरातील सर्व रस्ते काँक्रिटचे करून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बायपास रस्त्याची उभारणी केली जाईल. लातूरच्या धर्तीवर विस्थापित व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करून वाणिज्य संकुलातून व्यापार व उद्योग वाढीस चालना दिली जाणार आहे. तसेच, पैठणी फेस्टिव्हल नाशिक, पुणे आणि मुंबईत भव्य स्वरूपात आयोजित करण्याचा महायुतीचा निर्धार आहे.

