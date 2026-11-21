नाशिक जिल्ह्यातील येवला-मनमाड महामार्गावर झायलो कार आणि आयशर ट्रकचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला असून एक लहान मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. अपघातात कारमधील इतर प्रवाशांनाही दुखापत झाली आहे. जखमींना उपचारासाठी मनमाड येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात सकाळच्या सुमारास अनकवाडे शिवारात झाला. झायलो कार येवल्याकडून मनमाडच्या दिशेने जात होती. त्यावेळी अनकाईजवळील रेल्वे पुलाच्या परिसरात कार आणि आयशर ट्रक यांच्यात धडक झाली. या धडकेनंतर कार रस्त्याच्या खाली जाऊन पलटी झाली. त्यामुळे कारमधील प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली..CM योगी आदित्यनाथ जाणार होते आईच्या भेटीला, पण इच्छा राहिली अपूर्ण; शेवटचं दर्शन घेण्यासाठी पोहोचले मूळगावी.अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने कारमधील जखमींना बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर सर्वांना पुढील उपचारासाठी शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एकाचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर जखमी झालेल्या एका महिलेचा मनमाड येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. त्यामुळे या अपघातातील मृतांचा आकडा दोन झाला आहे. एका लहान मुलाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे..झायलो कारमधून तीन महिला आणि तीन लहान मुले प्रवास करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघातामुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.