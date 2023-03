Yeola Market Committee Election : येवल्यात शिवसेना लढणार निवडणूक! पालवे, शेळके यांची माहिती

By

येवला (जि. नाशिक) : शिवसेना पक्षाची बाजू भक्कमपणे मांडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक सक्षम उमेदवार देऊन लढणार असून बाजार समितीवर भगवा झेंडा फडकवण्यासाठी शिवसेना पॅनल रिंगणात उतरवणार आहे.

अशी माहिती येवला- लासलगाव विधानसभा प्रमुख अतुल पालवे, शिंदे समर्थक पांडुरंग शेळके यांनी दिली. (Yeola Market Committee Election Shiv Sena will contest elections soon Information about Pallavi Shelke nashik news)

बाजार समितीच्या निवडणुकीचे नुकतेच बिगूल वाजले आहे. यात सर्वच पक्ष आपली ताकद आजमावणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेना जोमाने काम करत आहे.

एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या माध्यमातून तालुक्यासाठी आत्तापर्यंत सुमारे बारा कोटी रुपयांचा निधी देखील येथील शिवसैनिकांनी मंजूर करून आणला आहेत. येथे पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी जोरदारपणे तयारी चालू असून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेतर्फे सर्वच जागा लढवल्या जाणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री दादा भुसे, जिल्हाध्यक्ष सुहास कांदे यांच्या नेतृत्वामध्ये येत्या दोन दिवसांमध्ये पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली जाणार आहे. यात चर्चा करून उमेदवारी देणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडीला शह देण्यासाठी शिवसेना जोरदारपणे तयारी करणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अतुल पालवे व शेळके यांच्याशी संपर्क करावा असे आवाहन पक्षाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

मित्र पक्षांसोबत बैठक

बाजार समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह येथे शिवसेना, प्रहार संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती शेतकरी संघटना, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मुलन संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची प्राथमिक बैठक पार पडली. या वेळी एकोप्याने पॅनल निर्मिती करण्यावर चर्चा करण्यात आली.