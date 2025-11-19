नाशिक

Yeola Politics : येवला हादरले! माजी आमदार मारोतराव पवार आणि संभाजी पवारांचा शेकडो कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश; शिवसेना (उबाठा)ला मोठे खिंडार

Marotrao Pawar and Sambhaji Pawar Join NCP : येवल्याचे माजी आमदार मारोतराव पवार आणि शिवसेना (उबाठा) नेते संभाजी पवार यांनी शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.
येवला: येथील राजकारणात मोठा भूकंप घडला असून, माजी आमदार मारोतराव पवार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संभाजी पवार यांनी शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांबरोबर मंगळवारी (ता. १८) मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे शिवसेना (उबाठा) पक्षाला मोठे खिंडार पडले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठे बळ मिळाले आहे.

