Yeola Politics : येवला हादरले! माजी आमदार मारोतराव पवार आणि संभाजी पवारांचा शेकडो कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश; शिवसेना (उबाठा)ला मोठे खिंडार

येवला: येथील राजकारणात मोठा भूकंप घडला असून, माजी आमदार मारोतराव पवार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संभाजी पवार यांनी शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांबरोबर मंगळवारी (ता. १८) मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे शिवसेना (उबाठा) पक्षाला मोठे खिंडार पडले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठे बळ मिळाले आहे..आज मुंबई येथे संभाजी पवार यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांची रुग्णालयात भेट घेतली. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करून पक्ष प्रवेशाबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर हा पक्ष प्रवेश सोहळा पार पडला. या वेळी माजी खासदार समीर भुजबळ, आमदार शिवाजीराव गर्जे, ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे, प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, सूरज चव्हाण, विधानसभा अध्यक्ष वसंत पवार, तालुकाध्यक्ष साहेबराव मढवई आदींसह बहुसंख्येने मान्यवर उपस्थित होते..भुजबळ-पवार मनोमिलनाला महत्त्वमाजी आमदार मारोतराव पवार आणि शिवसेना नेते संभाजी पवार या दोन्ही नेत्यांचा प्रवेश झाल्याने मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाला अधिक बळ मिळाले आहे. या प्रवेशामुळे तालुक्यातील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मोठा फायदाही होईल. विशेष म्हणजे, २०१४ आणि २०१९ या दोन्हीही विधानसभा निवडणुका संभाजी पवार यांनी भुजबळांच्या विरोधात लढल्या होत्या. या राजकीय पार्श्वभूमीवर हे भुजबळ- पवार मनोमिलन वेगळे महत्त्व दर्शविते..या प्रमुख नेत्यांचा झाला 'राष्ट्रवादी'त प्रवेशअजित पवार यांच्या हस्ते सत्कार करीत आज माजी आमदार मारोतराव पवार, पंचायत समितीचे माजी सभापती संभाजी पवार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती रतन बोरणारे, जिल्हा दूध संघाचे माजी अध्यक्ष आप्पासाहेब खैरनार, अर्जुन कोकाटे, शिवसेना उपतालुकाप्रमुख पुंडलिक पाचपुते, माजी सभापती प्रवीण गायकवाड, माजी सभापती मंगेश जाधव, उपतालुकाप्रमुख चंद्रकांत शिंदे, बाजार समितीचे माजी संचालक गणपत भवर, माजी सभापती अरुण काळे, माजी उपसभापती बापूसाहेब गायकवाड, बाजार समितीचे संचालक कांतिलाल साळवे, दिलीप मेंगाळ, खरेदी-विक्री संघाचे संचालक भास्कर येवले, विठ्ठल आठशेरे, संचालक पी. के. काळे, भाऊसाहेब गरुड, दीपक जगताप, गंगाराम भागवत, जगन बोराडे, किरण बढे, संघाचे संचालक मनोज रंधे, सरपंच प्रमोद ठोंबरे, सरपंच शिवा खापरे, तुकाराम गायकवाड, सयाजी घुडघे, नंदूआबा सोमासे, समाधान चव्हाण, सरपंच सुनील साळवे, प्रणव साळवे, निवृत्ती घुमरे, गोकुळ पवार, जनार्दन शेजवळ, निवृत्ती पवार, भाजपचे नारायण शिरसाठ, ज्ञानेश्वर बोरणारे, साहेबराव बोराडे, श्याम गुंड, जनार्दन भवर, सरपंच विठ्ठल जगताप, विकास गायकवाड, विलास रंधे, माजी सरपंच रशीद पटेल यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला..Sunil Tatkare खेळी, Bharat Gogawale यांची टफ फाईट, कोण कोणावर भारी पडणार?| Raigad Politics | Mahayuti | Sakal News.पवार कुटुंबीय आमचे जुने सहकारी : अजित पवारया वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, की पवार कुटुंब आमच्या भावकीतलेच असून, जुने सहकारी आहे. माजी आमदार मारोतराव पवार आणि मी दहा वर्षे सभागृहात सोबत होतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा आम्हाला नेहमी फायदाच झाला. पक्षात आलेला प्रत्येक जण तेवढाच मानाचा आहे. त्यामुळे नवा-जुना असा कोणीही भेदभाव न करता सर्वांना सोबत घेऊन काम करावे..