नाशिक

Yeola Municipal Corporation : येवल्यात प्रभाग रचनेत मोठा बदल; इच्छुकांची सोय की गैरसोय?

Yeola Municipal Council Elections : यंदाच्या नगरपरिषदेच्या प्रभाग रचनेत अनेक बदल झाले असून, काही ठिकाणी इच्छुकांची सोय तर काही ठिकाणी नागरिकांची गैरसोय झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
Elections
Electionssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या नगरपरिषदेच्या प्रभाग रचनेत अनेक बदल झाले असून, काही ठिकाणी इच्छुकांची सोय तर काही ठिकाणी नागरिकांची गैरसोय झाल्याची चर्चा रंगली आहे. यावेळी दोन नगरसेवकांची भर पडून एकूण २६ नगरसेवकांची निवड होणार असून हे नगरसेवक १३ प्रभागांतून निवडले जातील.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
yeola
election
Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com