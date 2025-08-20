Yeola Municipal Corporation : येवल्यात प्रभाग रचनेत मोठा बदल; इच्छुकांची सोय की गैरसोय?

येवला: मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या नगरपरिषदेच्या प्रभाग रचनेत अनेक बदल झाले असून, काही ठिकाणी इच्छुकांची सोय तर काही ठिकाणी नागरिकांची गैरसोय झाल्याची चर्चा रंगली आहे. यावेळी दोन नगरसेवकांची भर पडून एकूण २६ नगरसेवकांची निवड होणार असून हे नगरसेवक १३ प्रभागांतून निवडले जातील..दरम्यान, प्रारूप प्रभाग रचनेवर ३० ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना हरकती किंवा सूचना नोंदवता येणार आहेत. या संदर्भातील लेखी अर्ज मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांच्याकडे ३१ ऑगस्टपर्यंत स्वीकारले जातील. त्यानंतर आलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, अशी माहिती त्यांनी दिली..प्रभागानुसार रचना व लोकसंख्याप्रभाग १ : पालखेड कालवा, नांदूर रस्ता, जुने मामलेदार ऑफिस, जालनावाली मशीद, अंबिया शाह कॉलनी, नगर-मनमाड महामार्ग. लोकसंख्या (३६२६)प्रभाग २ : वडगाव बल्हे रेल्वे लाईन, नागड दरवाजा रोड, मुलतानपुरा, मल्हार हाजी मशीद, अॅन्लो उर्दू हायस्कूल मैदान. लोकसंख्या (३७९५)प्रभाग ३ : हिंदुस्तानी मशीद, नगरसूल रेल्वे चौकी, कोटमगाव रेल्वे लाईन, उड्डाणपूल, संभाजीनगर महामार्ग, साने गुरुजी नगर, नांदगाव रस्ता. लोकसंख्या (३५२७).प्रभाग ४ : कचेरी रस्ता, पक्की मशीद, मुलतानपुरा, नागड दरवाजा रस्ता, नांदगाव रस्ता, बुंदेलपुरा, ऋग्वेदी मंगल कार्यालय, आझाद चौक, देवी खुंट. लोकसंख्या (३६९५)प्रभाग ५ : एस.टी. स्टँड, स्मशानभूमी रस्ता, वाहिद कॉलनी, परदेशपुरा, कचेरी रस्ता, जुने नगरपालिका कार्यालय, थिएटर रस्ता, इंद्रनील कॉर्नर, नगर-मनमाड महामार्ग. लोकसंख्या (३५४०)प्रभाग ६ : बाभूळगाव शिवार, पाटोदा रस्ता, संतोषी माता मंदिर, कांदा मार्केट, अटल बिहारी चौक, लक्कडकोट, संजय गांधी नगर, नाशिक महामार्ग, मित्रविहार कॉलनी, पाबळे वस्ती, म्हसोबा नगर, अंगणगाव नदी.लोकसंख्या : ४०४२ (अनुसूचित जाती : ५९८, अनुसूचित जमाती : १९६)प्रभाग ७ : महात्मा फुले नाट्यगृह, पालखेड कॉलनी, विंचूर रस्ता पाणी टाकी, पारेगाव रस्ता, रोकडे हनुमान मंदिर, बदापूर रस्ता. लोकसंख्या (३९२४).Best Election Results: ठाकरे ब्रँडला एकटे प्रसाद लाड कसे ठरले वरचढ? मुंबईतल्या 'बेस्ट'च्या निवडणुकीचा निकाल.प्रभाग ८ : डॉ. गायकवाड हॉस्पिटल, काबरा कॉम्प्लेक्स, पारेगाव रस्ता, भाऊलाल लोणारी संकुल, नवीन व्यापारी संकुल, रंगोली दुकान, पटेल मशीद, फत्तेबुरुज नाका, हुडको कॉलनी, विघ्नहर्ता हॉस्पिटल, वर्मा बंगला. लोकसंख्या (३४२८)प्रभाग ९ : बुरूड गल्ली, शिंपी गल्ली, काळा मारुती रस्ता, गंगा दरवाजा रस्ता, गांधी मैदान, खंडेराव महाराज मंदिर, रघुजी बाबा बाग, दारू गुत्ता. लोकसंख्या (३९१६)प्रभाग १० : श्रीकृष्ण थिएटर, जुनी नगरपालिका रस्ता, होमगार्ड ऑफिस, तीन देऊळ, पहाड गल्ली, काळा मारुती रोड, शिंपी गल्ली, बुरूड गल्ली, मेन रोड, थिएटर रस्ता. लोकसंख्या (३९११)प्रभाग ११ : भारत दाल मिल, बुंदेलपुरा, नांदगाव रस्ता, ताज पार्क, कासार गल्ली, पिंजार गल्ली, पहाड गल्ली, लक्ष्मी नारायण रस्ता. लोकसंख्या (४०७५)प्रभाग १२ : डॉ. सोनवणे हॉस्पिटल, गांधी मैदान, कासार गल्ली, नांदगाव रस्ता, लक्ष्मी आई मंदिर, बुंदेलपुरा, तालुका क्रीडा संकुल, गुलाम हुसेन पेट्रोल पंप, सोपे स्वीट मार्ट.लोकसंख्या : ४१९५ (अनुसूचित जाती : ११२५, अनुसूचित जमाती : ५२१)प्रभाग १३ : पारेगाव रस्ता, हुडको कॉलनी, हुतात्मा स्मारक, उपविजला रुग्णालय, चुना भट्टी, कोटमगाव रेल्वे लाईन, लोणारी वस्ती, रेल्वे स्टेशन, रोकडे हनुमान मंदिर, सुलभा नगर, हुडको नाला. लोकसंख्या :(४१५२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.