Yeola Municipal Elections : येवला पालिका निवडणुकीचा बिगुल! ९ वर्षांत साडेसात हजार मतदारांची वाढ; यंदा थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत चुरस

Yeola Municipal Elections After Nine Years : येवला नगरपालिकेची निवडणूक २०१६ नंतर नऊ वर्षांनी होत असून, यंदा साडेसात हजार मतदार वाढल्याने उमेदवारांना प्रचारादरम्यान प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: येथील पालिकेसाठी २०१६ नंतर निवडणूक होत आहे. या नऊ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून, मागील वेळेच्या तुलनेत तब्बल साडेसात हजार मतदारांची येथे वाढ येथे झाली असून, शहरात क्षेत्र व प्रभागातही विस्तार झाला. यामुळे थेट नगराध्यक्षांसह नगरसेवकपदाची निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची मतदारांच्या भेटीगाठी घेताना कसरत होणार आहे.

