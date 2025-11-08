Yeola Municipal Elections : येवला पालिका निवडणुकीचा बिगुल! ९ वर्षांत साडेसात हजार मतदारांची वाढ; यंदा थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत चुरस

येवला: येथील पालिकेसाठी २०१६ नंतर निवडणूक होत आहे. या नऊ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून, मागील वेळेच्या तुलनेत तब्बल साडेसात हजार मतदारांची येथे वाढ येथे झाली असून, शहरात क्षेत्र व प्रभागातही विस्तार झाला. यामुळे थेट नगराध्यक्षांसह नगरसेवकपदाची निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची मतदारांच्या भेटीगाठी घेताना कसरत होणार आहे..दीडशे वर्षाहून अधिक वर्षाची परंपरा असलेल्या येथील नगरपालिकेत चौथ्यांदा थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. २०१६ मध्ये देखील थेट नगराध्यक्ष निवडणूक झाली होती. त्यावेळी शहरातील ४९ मतदान केंद्रांवर १८ हजार १६० पुरुष तर १७ हजार ३३६ महिला असे ३५ हजार ४९६ मतदार होते. .त्यानंतर २०२१ मध्ये निवडणूक होणे अपेक्षित होते, मात्र कोरोनासह आरक्षण आणि न्यायालयीन लढाईच्या वादात निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. या दरम्यान नऊ वर्षाचा काळ लोटला असल्याने लोकसंख्येसह मतदारसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. .प्रभागातील मतदारांची संख्या वाढली आहेच मात्र संपूर्ण शहरातही साडेसात हजार मतदार वाढल्याने थेट नगराध्यक्ष लढणाऱ्या उमेदवारांसह पक्षाच्या नेत्यांना देखील भेटीगाठी घेताना कसरत करावी लागणार आहे. प्रचारासाठी जास्त काळ, वेळ देऊन मतदारांच्या गाठीभेटी घ्याव्या लागतील हे नक्की..प्रभागनिहाय मतदारमतदारसंख्येचा विचार करता प्रभाग चार १२ सर्वात मोठा असून प्रभाग सहामध्ये केवळ २२०० हजारच मतदार आहे. प्रभाग १ मध्ये ३६८१, प्रभाग दोनमध्ये ३१०१, प्रभाग तीनमध्ये २५६४, प्रभाग चारमध्ये ३९३०, प्रभाग पाचमध्ये ३१०२, प्रभाग ६ मध्ये २२२७ प्रभाग सातमध्ये २९७७, प्रभाग आठमध्ये ३०७५, प्रभाग नऊमध्ये ३८२४, प्रभाग १० मध्ये ३३७६, प्रभाग ११ मध्ये ३६७५, प्रभाग १२ मध्ये ३९३० तर प्रभाग १३ मध्ये ३५४१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील अशी माहिती निवडणूक अधिकारी बाबासाहेब गाढवे, सहाय्यक अधिकारी तुषार आहेर यांनी दिली..Vijay Wadettiwar: अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा : विजय वडेट्टीवर.महिला मतदारांची संख्या जास्तएक प्रभाग व दोन नगरसेवकांची या वेळी वाढ होऊन शहरात १३ प्रभागांतून २६ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. यासाठी २१ हजार २५९ पुरुष, तर २१ हजार ६४२ महिला असे ४२ हजार ९०३ मतदार मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. विशेष म्हणजे महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा सुमारे साडेतीनशेने जास्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.