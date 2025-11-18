नाशिक

Chhagan Bhujbal : भुजबळ विरुद्ध दराडे-शिंदे थेट लढत! नगराध्यक्षपदासाठी लोणारी- दराडे यांच्यात सामना रंगणार

Bhujbal vs Darade-Shinde: Yeola Civic Polls Turn into Prestige Battle : येवला नगरपरिषद निवडणुकीत राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीत फूट पडून भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार) युती एका बाजूला, तर शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्ष एकत्र आले आहेत. ही निवडणूक नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार राजेंद्र लोणारी (राष्ट्रवादी-भाजप) विरुद्ध रूपेश दराडे (शिवसेना-राष्ट्रवादी SP) यांच्या माध्यमातून भुजबळ विरुद्ध दराडे-शिंदे अशी रंगणार आहे.
Darade-Shinde

Darade-Shinde

sakal 

संतोष विंचू
Updated on

येवला: गेले आठवडाभर चर्चा आणि सस्पेन्समध्ये असलेली युती आघाडी अखेर आज अंतिम झाली. राज्यात सत्तेत असलेल्या युतीतच दोन गट पडले असून, भाजप-राष्ट्रवादी एका बाजूला, तर शिवसेना विरोधात, असे समीकरण पालिकेच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी राज्यात विरोधी बाकावर असलेल्या राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्ष शिवसेने सोबत आला आहे. हे पक्षीय समीकरण असले तरी येथील निवडणूक भुजबळ विरुद्ध दराडे-शिंदे अशीच रंगणार मात्र उघड आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Shiv Sena
Bjp
Sharad Pawar
Nashik
maharashtra
NCP
political
yeola
Municipal election
sameer bhujbal
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com