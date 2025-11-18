Chhagan Bhujbal : भुजबळ विरुद्ध दराडे-शिंदे थेट लढत! नगराध्यक्षपदासाठी लोणारी- दराडे यांच्यात सामना रंगणार

येवला: गेले आठवडाभर चर्चा आणि सस्पेन्समध्ये असलेली युती आघाडी अखेर आज अंतिम झाली. राज्यात सत्तेत असलेल्या युतीतच दोन गट पडले असून, भाजप-राष्ट्रवादी एका बाजूला, तर शिवसेना विरोधात, असे समीकरण पालिकेच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी राज्यात विरोधी बाकावर असलेल्या राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्ष शिवसेने सोबत आला आहे. हे पक्षीय समीकरण असले तरी येथील निवडणूक भुजबळ विरुद्ध दराडे-शिंदे अशीच रंगणार मात्र उघड आहे..मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अनुपस्थितीत माजी खासदार समीर भुजबळ व दिलीप खैरे यांनी येथील निवडणुकीची सर्व समीकरणे जुळविली आहेत. मंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील चर्चेनंतर भाजपने राष्ट्रवादीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. शहरात पाच-सहा प्रभागात भाजपचे वलय असल्याने भाजपला सोबत घेण्यात भुजबळांना यश आले आहे. .आमदार दराडे बंधू आता शिवसेना पक्षात आल्याने सत्ताधारी गटात आले आहे. सुरुवातीला येथे भाजप-शिवसेना युतीची चर्चा असताना राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे येथील नेते माणिकराव शिंदे यांनी प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले होते. मागील दोन दिवसांत राजकीय सूत्रे फिरली. भाजप राष्ट्रवादीसोबत जाताच इकडे शिवसेना व राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष एकत्र आले आहे..शहराच्या विकासासाठी एकत्रशहरातील नागरिकांना आजही पिण्यासाठी तीन ते पाच दिवसांतून पाणी मिळते. व्यापारी संकुलाचा प्रश्न वीस वर्षांपासून भिजत पडला आहे. रस्ते, गटारीसह रोजगाराचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे तसेच आहे. शहराच्या विकासासाठी आम्ही एकत्रितपणे लढत आहोत, असे आमदार किशोर दराडे व ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे यांनी सांगितले..दराडे-लोणारी सामना रंगणारथेट नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी-भाजप युतीने राजेंद्र लोणारी यांना उमेदवारी दिली आहे. भुजबळ त्यांच्यासाठी संपूर्ण ताकद उभी करणार असल्याचे सांगितले जाते. त्याचवेळी शिवसेना-राष्ट्रवादीने आमदार दराडे बंधूंचे पुतणे रूपेश दराडे यांना रिंगणात उतरवले आहे. या दोघांच्या लढाईत अपक्षांपैकी कोण रिंगणात राहील, हेही गणित महत्त्वाचे राहणार आहे..Jaysingpur Politics: निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भूमिगत नेते पुढे; सोशल मीडियावर चमक, गल्ल्याबोळात अचानक वावर वाढला!.विकासावर विश्वास ठेवणारदेशात आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असून, त्यानुसार चर्चा करून पालिका निवडणुकीत महायुती घटक पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राजेंद्र लोणारी यांचा नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पालिकेत नगराध्यक्षासह सर्वच उमेदवार विजय होऊन महायुतीचा झेंडा फडकेल, असे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी सांगितले. या निवडणुकीत महायुतीचे सर्व उमेदवार निवडून आणत येवला पालिकेवर महायुतीचा विजय होईल, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.