Yeola Election : येवला पालिका निवडणुकीचा गुंता अखेर सुटला! रूपेश दराडे शिवसेनेकडून मैदानात; अनेक इच्छुकांना ऐनवेळी 'ब्रेक'

येवला: सर्वच पक्षात युतीचा व उमेदवारी निश्चितीचा वाढलेला गुंता आजअखेर सुटला असून, राष्ट्रवादी व भाजपची युती होत राजेंद्र लोणारी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर शिवसेनेकडून रूपेश दराडे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. आजअखेर नगराध्यक्षपदासाठी १८, तर नगरसेवकांसाठी विक्रमी २२८ अर्ज दाखल झाले आहेत..रविवारपर्यंत येथे नगराध्यक्षपदासाठी सहा, तर नगरसेवकपदासाठी ७२ अर्ज दाखल झाले होते. मात्र आज शेवटचा दिवस असल्याने आणि सर्वच पक्षांचे उमेदवाराचे चित्र स्पष्ट झाल्याने दिवसभरात नगराध्यक्षपदासाठी तब्बल १२, तर नगरसेवकपदासाठी १५६ अर्ज दाखल झाले. रविवारी रात्री येथील भुजबळ कार्यालयात राष्ट्रवादी व भाजपचे पदाधिकाऱ्यांची बैठक होऊन जागा वाटपावर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रवादीने १८, तर भाजपला आठ जागा देण्यात आल्या. माजी खासदार समीर भुजबळ, दिलीप खैरे, अंबादास बनकर, लक्ष्मण सावजी आदींसह सर्व प्रमुख पदाधिकारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उपस्थित होते..शिवसेना व राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) मित्र पक्षांची बैठक रविवारी रात्री ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे यांच्या निवासस्थानी झाली होती. सर्वांनी एकत्रितपणे जाऊन पालिकेत निवडणूक निर्णय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या वेळी माजी आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार किशोर दराडे, ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे यांच्यासह सर्व उमेदवार व पदाधिकारी उपस्थित होते..अनेक इच्छुकांना ऐनवेळी ब्रेकराष्ट्रवादी काँग्रेसने पूर्ण २६ जागांवर इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या; भाजपसोबत युती झाल्याने ऐनवेळी इच्छुकांना ब्रेक लावण्याची वेळ आली. यातील काहींनी शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून अर्ज दाखल केले. शिवसेना व राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षातही अशीच समीकरणे जुळली..Ajra Politics: ताराराणी आघाडीचा आजऱ्यात दमदार प्रवेश; विरोधी आघाडी जागावाटपाच्या अडकली तिढ्यात!....यांनी दाखल केले अर्जनगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना (शिंदे) रूपेश दराडे, राष्ट्रवादी (अजित पवार) काँग्रेसकडून राजेंद्र लोणारी या प्रमुखांसह आनंद शिंदे, प्रमोद सस्कर, कुणाल भावसार, विष्णू कऱ्हेकर, साकीर शेख, शाहिद अन्सारी, मनोज दिवटे, संकेत शिंदे, दत्ता निकम, अनिता दराडे, संजय कुक्कर, सुषमा परदेशी आदींनी १८ अर्ज दाखल केले आहेत..