Yeola Election : येवला पालिका निवडणुकीचा गुंता अखेर सुटला! रूपेश दराडे शिवसेनेकडून मैदानात; अनेक इच्छुकांना ऐनवेळी 'ब्रेक'

NCP–BJP Alliance Finalises Rajendra Lonari for Mayor Post : येवला नगरपरिषद निवडणुकीत युती आणि उमेदवारी निश्चितीचा गुंता सुटला असून, नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि भाजप युतीतर्फे राजेंद्र लोणारी, तर शिवसेनेकडून रूपेश दराडे यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: सर्वच पक्षात युतीचा व उमेदवारी निश्चितीचा वाढलेला गुंता आजअखेर सुटला असून, राष्ट्रवादी व भाजपची युती होत राजेंद्र लोणारी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर शिवसेनेकडून रूपेश दराडे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. आजअखेर नगराध्यक्षपदासाठी १८, तर नगरसेवकांसाठी विक्रमी २२८ अर्ज दाखल झाले आहेत.

