Yeola Municipal Election : येवला नगराध्यक्षपदाचा गुंता कायम! भाजप कोणासोबत? महायुतीतच 'खुर्ची'वरून रस्सीखेच

येवला: राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांमध्ये युतीबाबत एकमत न झाल्याने येथील नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण, हा गुंता अद्यापही सुटलेला नाही. परिणामी, येवला शहराचे संपूर्ण राजकीय चित्र अस्पष्ट राहिले आहे. तिन्ही पक्षांच्या बैठकांवर बैठका सुरू असून, सर्वांनीच नगराध्यक्षपदावर दावा दाखल केला. भाजपला सोबत घेण्यासाठी एकीकडे राष्ट्रवादी आणि दुसरीकडे शिवसेना प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे सध्या सर्व राजकारण भाजपभोवती केंद्रीत झाले आहे..मंत्री छगन भुजबळ यांच्या आग्रहाने राष्ट्रवादी काँग्रेस नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार देण्यावर ठाम आहे. मात्र, येवला हे संघाचे बालेकिल्ले असल्याने भाजपला सोबत घेण्यासाठी चाचपणी सुरू आहे. यासाठी माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी आमदार राहुल आहेर, तसेच मंत्री गिरीश महाजन यांच्याबरोबर चर्चा केली..भाजप मात्र विद्यमान नगराध्यक्ष आपले असल्याचे सांगत 'ही जागा आम्हालाच मिळावी' अशी मागणी करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने मंत्री भुजबळांना सर्व ताकदीने मदत केली असल्याचे नमूद करून, 'पालिकेला मोठा भाऊ म्हणून राष्ट्रवादीने नगराध्यक्षपद आम्हाला द्यावे,' असा प्रस्ताव आम्ही मांडल्याची माहिती भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष समीर समदडिया यांनी दिली..रूपेश दराडे कोणाच्या उमेदवारीत?'नगराध्यक्ष आपला झाला पाहिजे' या हेतूने भाजपला सोबत घेणे गरजेचे आहे, हे भुजबळांसह शिवसेनेचे आमदार दराडे बंधू यांचे समीकरण दिसते. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दराडे कुटुंबातील रूपेश दराडे यांची नगराध्यक्षपदासाठी भाजप किंवा शिवसेनेकडून उमेदवारी निश्चित मानली जाते. माजी आमदार नरेंद्र दराडे आणि आमदार किशोर दराडे यांनी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार डॉ. राहुल आहेर, यतीन कदम यांच्याबरोबर चर्चा सुरू ठेवली असल्याचे समजते..दरम्यान, भाजप नगराध्यक्षपदासाठी ठाम असून, रूपेश दराडे भाजपच्या उमेदवारीवर लढणार, अशी चर्चाही सुरू आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये झालेल्या खलबतांमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती मिळते. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते माणिकराव शिंदे यांनी नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांची यादी जवळपास निश्चित केली असल्याचे सांगण्यात येते..नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखलयेवल्यात नगराध्यक्षपदासाठी गुरुवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. भाजपकडून जिल्हा सरचिटणीस आनंद शिंदे यांनी दुपारी दोन वाजून ५४ मिनिटांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, नगरसेवकपदासाठी एकही अर्ज दाखल झाला नाही. मात्र, युतीची कोणतीही औपचारिक घोषणा होण्यापूर्वीच शिंदे यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला. .भाजपकडून प्रमोद सस्कर (जिल्हा उपाध्यक्ष) व सुषमा परदेशी (कै. मोतीसिंग परदेशी यांची कन्या) हेही इच्छुक आहेत. शिंदे यांच्या अर्जावर उमेश काबरा यांनी सूचक म्हणून सही केली असून, अर्ज दाखल करताना ज्येष्ठ नेते धनंजय कुलकर्णी, मनोज दिवटे (विणकर प्रकोष्ट संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष), मिन्नाथ पवार (शहराध्यक्ष) आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..संभाव्य राजकीय समीकरणेभुजबळ व दराडे यांच्यातील दरी अद्याप भरून न निघाल्याने तिन्ही पक्षांची एकत्र युती होणेअशक्य दिसतेभाजप कोणाच्या बरोबर जाणार, यावर संपूर्ण समीकरणअवलंबून आहेसध्याच्या घडामोडी पाहता दोन संभाव्य सामने स्पष्ट होत आहेतराष्ट्रवादी काँग्रेस + भाजप विरुद्ध शिवसेनाराष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध भाजप + शिवसेनाभाजपकडून आनंद शिंदे यांचा अर्ज दाखल.