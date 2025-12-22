नाशिक

Yeola Municipal Election : येवल्याचा 'नारा' भुजबळांसाठीच! राजेंद्र लोणारी नगराध्यक्षपदी, दराडे बंधूंच्या आव्हानाला मतदारांनी नाकारले

Yeola Municipal Election Delivers Tight Contest : येवला नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र लोणारी विजयी. मंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी दराडे बंधूंच्या आव्हानावर मात करत गड राखला.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे रुपेश दराडे की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र लोणारी यांच्या झालेल्या अटतटीच्या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोणारी यांनी शिवसेनेच्या दराडे यांचा १ हजार १६५ मताधिक्याने पराभव करत नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले. निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सर्वाधिक ११ व शिवसेनेला १० नगरसेवक पदावर विजय मिळाला आहे. या विजयाने मंत्री छगन भुजबळ यांनी बालेकिल्ल्यातील वर्चस्व निर्विवाद राखले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Nashik
maharashtra
NCP
yeola
election
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com