Yeola Municipal Election : येवल्याचा 'नारा' भुजबळांसाठीच! राजेंद्र लोणारी नगराध्यक्षपदी, दराडे बंधूंच्या आव्हानाला मतदारांनी नाकारले

येवला: नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे रुपेश दराडे की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र लोणारी यांच्या झालेल्या अटतटीच्या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोणारी यांनी शिवसेनेच्या दराडे यांचा १ हजार १६५ मताधिक्याने पराभव करत नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले. निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सर्वाधिक ११ व शिवसेनेला १० नगरसेवक पदावर विजय मिळाला आहे. या विजयाने मंत्री छगन भुजबळ यांनी बालेकिल्ल्यातील वर्चस्व निर्विवाद राखले..सकाळी दहाला मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासाभरात निकालाचा अंदाज आला. येवला म्हणजे मंत्री छगन भुजबळ यांचा बालेकिल्ला असे समीकरण सर्वच निवडणुकांतून दिसून येते. मंत्री छगन भुजबळ आजारी असल्याकारणाने माजी खासदार समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ, दिलीप खैरे यांनी ही निवडणूक हाती घेतली. .दरम्यान माजी आमदार नरेंद्र दराडे व आमदार किशोर दराडे यांनी निवडणुकीत उडी घेत पुतणे रूपेश दराडे यांना रिंगणात उतरवल्याने ही निवडणूक चुरशीची झाली होती. समीर भुजबळ यांनीही मास्टर प्लॅन करत सर्वसामान्य असलेले राजेंद्र लोणारी यांना उमेदवारी देऊन संपूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. त्यांनी आखलेले समीकरणे जुळून आल्याने राष्ट्रवादीने नगरपालिकेवर आपली सत्ता स्थापन करण्यात यश आले..पहिल्या फेरीपासून आघाडीमतमोजणीला सुरू होताच पहिल्या फेरीत लोणारी यांना २८० मतांची आघाडी मिळाली. दुसऱ्या फेरीत चमत्काराची अपेक्षा होती. मात्र येथे लोणारींची आघाडी ६०६ मतांची झाली आणि विजयावर शिक्कामोर्तब झाले. प्रत्येक फेरीत २०० ते २५० मताची आघाडी लोणारी यांना मिळत गेली. श्री. दराडे यांना मुस्लिमबहुल भागातून विक्रमी मते मिळाली. .मात्र शहराच्या विविध इतर भागातील प्रभाग सहा, सात, आठ, दहा, तेरा मधून कमी मते मिळाल्याने दराडे यांचे गणित बिघडले तर लोणारी यांचे गणित जुळून आले. नगरसेवक पदासाठी अपवाद वगळता अपेक्षित निकाल लागले आहे. राष्ट्रवादीला १३ ते १५ जागा मिळतील हा अंदाज असताना ११ जागांवर समाधान मानावे लागले. शिवसेनेला प्रथमच दहा जागांवर विजय मिळाला आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते माणिकराव शिंदे यांनी आपल्या प्रभागातील दोन्ही जागांवर विजय मिळवला..Mhaswad Municipal Result: 'म्हसवडला जयकुमार गोरेंची एकहाती सत्ता'; नगराध्यक्षपदासह २० जागा भाजपला, दाेन्ही भावांची दिलजमाई, काय घडलं...मतदारसंघात मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विकासावर आजही मतदारांचा विश्वास आहे हे निकालाने दाखविले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व मित्रपक्षांनी एकत्र येत ही निवडणूक लढवली. विकासाची कामे यापुढेही अशीच अविरत सुरू राहतील.- समीर भुजबळ, माजी खासदारविकासाच्या मुद्द्यावरच ही निवडणूक लढवली असून येवलेकरांनी विकासावर विश्वास ठेवून आम्हाला मोठ्या मताधिक्याने निवडून दिले आहे. ‘स्वच्छ येवला सुंदर येवला’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासोबतच शहराच्या विकासासाठी व दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी काम करू.- राजेंद्र लोणारी, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, येवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.