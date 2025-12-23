Samir Bhujbal : "येवला होणार राज्याचं रोल मॉडेल"; पालिका निवडणुकीतील विजयानंतर समीर भुजबळांचा निर्धार

येवला: येवलेकरांनी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या विकासकामांवर मतदानातून शिक्कामोर्तब केले आहे. आगामी काळात शहराचा सर्वांगिण विकासासाठी प्राधान्य असेल. राज्यातील रोडमॉडेल म्हणून येवल्याचा विकास करण्यात येईल असे प्रतिपादन माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केले. येवला पालिका निवडणुकीतील विजयानंतर त्यांनी येथे माध्यमांशी संवाद साधला..समीर भुजबळ म्हणाले,‘मंत्री भुजबळ अनुपस्थित असल्याने सर्व निवडणूक ही कार्यकर्त्यांनी हातात घेतली. या निवडणुकीत मिळालेले हे यश कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या विशेष मेहनतीचे यश आहे. आगामी काळात सर्वांगिण विकासाला आपण अधिक प्राधान्य देणार असून विविध विकासाची कामे यापुढील काळात मार्गी लावली जातील. शहराच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. दरम्यान आमदार पंकज भुजबळ म्हणाले, शहरात झालेल्या विकासाच्या कामांवर जनतेने विश्वास ठेवत पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे..ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, युवा नेते संभाजी पवार, राधाकिसन सोनवणे, धनंजय कुलकर्णी, बंडू क्षीरसागर, वसंत पवार, हुसेन शेख, साहेबराव मढवई, दत्ता निकम, राजेश भांडगे, मोहन शेलार, संजय बनकर, नितीन गायकवाड, रतन बोरणारे, प्रा. ज्ञानेश्वर दराडे, सचिन कळमकर, मकरंद सोनवणे, डॉ. प्रवीण बुल्हे, सचिन सोनवणे, मलिक शेख, भगवान ठोंबरे, दीपक गायकवाड आदी उपस्थित होते..पंकज, समीर यांनाही श्रेयनगरपालिका निवडणुकीत महायुतीच्या विजयामागे समीर भुजबळ यांनी आखलेली अचूक रणनीती, बूथनिहाय नियोजन, कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद आणि स्थानिक प्रश्नांवर आधारित प्रचार ही महत्त्वाची कारणे ठरली. शहरातील हिंदू मते मिळविण्यासाठी भाजपसोबत युती करण्यात भुजबळांचे प्लॅनिंग महत्त्वाचे ठरले आहे. आमदार पंकज भुजबळ यांच्या समन्वयातून संघटन अधिक मजबूत झाले. अनेक प्रभागांमध्ये चुरशीची लढत असतानाही महायुतीने बाजी मारली, याचे श्रेय समीर भुजबळ यांना तसेच प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे यांनाच जाते असेही मान्यवरांनी मनोगतात सांगितले..Bhandara News: मतदान केंद्रावरील सात कर्मचारी निलंबित; भंडारा येथील मतमोजणीत आली त्रुटी लक्षात.समीर पुन्हा ठरले किंगमेकरनिवडणूक म्हटली की नियोजन, संघटन, संवाद, भेठीगाठी या गोष्टींना विशेष महत्व असते. याच नियोजनातून नगरपालिका निवडणूकीत मास्टरमाइंड म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्यात माजी खासदार समीर भुजबळ यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी बजावलेली निर्णायक भूमिका हीच या निवडणुकीची सर्वाधिक चर्चेची बाब ठरली असून, राजकीय वर्तुळात त्यांची ओळख पुन्हा एकदा ‘किंगमेकर’ म्हणून अधोरेखित झाली आहे अशा शब्दांत मान्यवरांनी त्यांच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.