Yeola Municipal Elections : येवला पालिकेचा तिढा मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात; नगराध्यक्षपदावरून युती-आघाडीचा 'गुंता' कायम!

येवला: पालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याला दोन दिवस उरले तरी येथील युतीतील गुंता अद्याप सुटलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाने सोबत यावे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसला वाटत आहे, त्याचवेळी शिवसेना आणि भाजपचीही चर्चा सुरू आहे. भाजपला नगराध्यक्षपद मिळाल्यास भाजप शिवसेनेसोबत जाणार की राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा देणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नगराध्यक्षपदाचा हा वाढत गेलेला तिढा आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात गेला असून, भाजपच्या भूमिकेवर सर्व काही अवलंबून असल्याने त्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे..येवला संघाचे गाव असून, येथील विद्यमान नगराध्यक्ष भाजपचे आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षपदावर दावा असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. जो मित्रपक्ष आम्हाला अध्यक्षपद देईल, आम्ही त्याच्या सोबत येऊ, असा प्रस्ताव भाजपने राष्ट्रवादी व शिवसेनेला दिला आहे. त्याचवेळी यापूर्वी पालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती, शिवाय येथील राजकारणावर आमचेच वर्चस्व असल्याने आपणच नगराध्यक्षपद लढवणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. .या संदर्भात माजी खासदार समीर भुजबळ व मंत्री गिरीश महाजन यांची यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. भाजप व राष्ट्रवादीकडून अजूनही अध्यक्षपदासाठीचा आग्रह कायम आहे. भाजपने सोबत यावे, यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केल्याचे कळते..दुसरीकडे आमदार दराडे बंधू यांचे पुतणे रूपेश दराडे यांच्या उमेदवारीसंदर्भातही मुख्यमंत्री फडणवीस व मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे बैठका झाल्याचे सांगण्यात येते. या सर्व लांबणीवर पडलेल्या निर्णयामुळे अद्यापही कुणाची युती आणि कुणाची आघाडी, हे स्पष्ट होत नसून नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कोण, हेही गुलदस्त्यातच असल्याने शहरवासीयांचे राजकीय घडामोडीकडे लक्ष लागले आहे..दराडे, लोणारी, भांडगे आघाडीवरभाजप व शिवसेनेत एकमत झाले असून, युवानेते रूपेश दराडे भाजपचे उमेदवार होतील, अशी जोरदार चर्चा शहरात सुरू आहे. दराडे यांनी भेटीगाठी सुरू केल्या असून, त्यांची यंत्रणा शहरात प्रचाराला लागल्याचेही दिसते. तिकडे राष्ट्रवादीचे माजी खासदार समीर भुजबळ, विश्वासू सहकारी दिलीप खैरे येवल्यात तळ ठोकून होते. मात्र उमेदवार कोण, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. उपमहाराष्ट्र केसरी राजेंद्र लोणारी यांचे नाव सध्या राष्ट्रवादीकडून आघाडीवर असून, राजेश भांडगे यांच्याही नावाची चर्चा आहे. .Ladki Bahin Yojana: नाव कमी होणार नाही? लाडक्या बहिणींसाठी दोन महत्त्वाच्या अपडेट्स; निवडणुकीपूर्वी सरकार घेणार मोठा निर्णय!.जर-तरच्या शक्यतेने येवल्यात राजकीय वातावरण चांगले चर्चेत आले असून, समस्त शहराचे या घडामोडीकडे लक्ष लागून आहे. राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार पक्ष) चे नेते माणिकराव शिंदे यांनी मात्र नियोजन करत नगराध्यक्ष व नगरसेवक रिंगणात उतरवण्याची मोट बांधली आहे. माजी नगरसेवक रिजवान शेख यांना थेट नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली जाण्याची चर्चा सुरू आहे..