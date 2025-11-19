Yeola Election : येवला नगर परिषद निवडणुकीत मोठा ‘भूकंप’; ‘एबी फॉर्म’ न जोडल्याने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदाचे तब्बल ६९ अर्ज अवैध!

येवला: नगर परिषद पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सर्व पक्षाने उशिराने उमेदवारी निश्चित केल्याने अनेकांनी उमेदवारी अर्जात पक्षाचा उल्लेख केला. मात्र एबी फॉर्म न जोडल्याने तब्बल ६९ उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले आहेत. नगरसेवकपदाच्या दाखल २२९ उमेदवारांपैकी ६२ अर्ज अवैध ठरले असून, १६२ अर्ज वैध झाले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी दाखल १८ अर्जापैकी ७ उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले आहेत..पालिकेच्या सभागृहात मंगळवारी सकाळी अकराला निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकरी तुषार आहेर यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्जाची छाननीला सुरुवात करण्यात आली..प्रभागनिहाय एकेक प्रभागातील आरक्षण असलेल्या जागेवरील स्वतंत्रपणे उमेदवारांना सभागृहात बोलावून अर्जाची छाननी करण्यात आली. प्रथम नगराध्यक्षपदासाठी दाखल अर्जाची छाननी करण्यात आली. नगराध्यक्षपदासाठी आनंद शिंदे, विष्णू कऱ्हेकर, प्रमोद सस्कर, सुषमा परदेशी, मनोज दिवटे, दत्तात्रय निकम, संजय कुक्कर यांचे उमेदवारी अर्ज पक्षाचे ए बी फॉर्म अर्जासोबत जोडलेले नसल्याने अवैध ठरले. यात ज्या उमेदवारांनी अपक्ष अर्ज दाखल केले आहेत ते अर्ज वैध ठरले आहेत..शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उमेदवार गणेश शिंदे व विकी बिवाल यांच्या अर्जावर आक्षेप घेण्यात आले होते, मात्र अधिकाऱ्यांनी ते फेटाळले. छाननीप्रसंगी आमदार किशोर दराडे, ज्येष्ठ नेते माणिकराव शिंदे, भुजबळ कार्यालय प्रमुख बाळासाहेब लोखंडे, राष्ट्रवादीचे उमेदवार राजेंद्र लोणारी आदी उपस्थित होते..नगरसेवकपदांसाठी ६२ अर्ज अवैधराजकीय पक्षांची युती आणि आघाडी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत होऊ न शकल्याने जागा वाटप झाले नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज पक्षांच्या नावावर दाखल करूनही एबी फॉर्म अर्जासोबत उमेदवार जोडू शकले नाहीत. यामुळे अनेक उमेदवारांचे अर्ज छाननीत अवैध ठरले आहेत. अवैध झालेल्या अर्जात माजी नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर, छाया क्षीरसागर, युनूस कासम शेख (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदींचा समावेश आहे. क्षीरसागर यांच्या घरातील सहा जणांनी भाजपकडे उमेदवारी मागितली होती, मात्र पक्षाने उमेदवारी टाळत एबी फॉर्म न दिल्याने अर्ज बाद होण्याची वेळ आली..Ichalkaranji Election: इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील जागा वाटपावर पेच; घटक पक्षांचे लक्ष भाजपाकडे खिळले .तहसीन आजम शेख ( शिवसेना), शीतल परदेशी (भाजप), ऋषिकेश गाडेकर (भाजप), नीता परदेशी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सुनील जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस), मनोज भावसार (भाजप), अर्जुन जावळे ( राष्ट्रवादी काँग्रेस), वीरेंद्र मोहारे (भाजप), मनीषा जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस), भूषण भावसार (भाजप), शीतल शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), भूषण लाघवे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), बंडू क्षीरसागर (भाजप), छाया क्षीरसागर (भाजप), ऐश्वर्या क्षीरसागर (भाजप), गीत भावसार (भाजप), आदर्श बाकळे (भाजप), युवराज पाटोळे ( राष्ट्रवादी काँग्रेस), पूजा पटणी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), राहुल गुजराथी (भाजप), मनीष काबरा, मनोज दिवटे (भाजप), श्रीराम क्षीरसागर (भाजप), विशाल परदेशी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), शोभा जावळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.