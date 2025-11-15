नाशिक

Yeola Municipal Election : येवला नगरपरिषद निवडणुकीत सस्पेन्स कायम; नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेनेत रस्सीखेच!

Yeola Municipal Election Suspense Continues : येवला नगरपरिषद निवडणुकीसाठी युती-आघाडीतील जागावाटपाचा तिढा न सुटल्याने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाचे उमेदवार अजूनही गुलदस्त्यात आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी आतापर्यंत दोन अर्ज दाखल झाले असून, राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: कोणता पक्ष कोणासोबत आणि नगराध्यक्ष, नगरसेवक पदाचे उमेदवार कोण हे अजूनही गुलदस्त्यात असल्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस उरल्यावरही येथील राजकीय पटलावरील सस्पेन्स कायम आहे. युती व आघाडीतील गुंता सुटत नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

