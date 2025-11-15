Yeola Municipal Election : येवला नगरपरिषद निवडणुकीत सस्पेन्स कायम; नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेनेत रस्सीखेच!

येवला: कोणता पक्ष कोणासोबत आणि नगराध्यक्ष, नगरसेवक पदाचे उमेदवार कोण हे अजूनही गुलदस्त्यात असल्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस उरल्यावरही येथील राजकीय पटलावरील सस्पेन्स कायम आहे. युती व आघाडीतील गुंता सुटत नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे..राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला भाजपसोबत यावे असे वाटत आहे. शहरात पाच ते सहा प्रभागात भाजपचे वर्चस्व असून संघाचा बालेकिल्ला म्हणून शहराची ओळख आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार राहील आणि भाजपने सोबत यावे असे माजी खासदार समीर भुजबळ यांचे समीकरण आहे..त्याचवेळी विद्यमान नगराध्यक्ष आमचा असल्याने नगराध्यक्षपद आम्हाला द्यावे अशी मागणी भाजपने केली आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे माजी आमदार नरेंद्र दराडे व आमदार किशोर दराडे यांचे पुतणे रूपेश दराडे यांचे नाव नगराध्यक्षपदासाठी जवळपास निश्चित आहे..मागील पंचवार्षिकला रूपेश दराडे नगरपालिकेत भाजपच्या पाठिंब्यावर स्वीकृत नगरसेवक झालेले आहेत, त्यामुळे भाजपचा कार्यकर्ता असल्याने त्यांनी पक्षाकडे उमेदवारी देखील मागितली आहे. किंबहुना नाशिक येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता होती. मात्र तसे न झाल्याने नेमके पडद्याआड काय घडतेय हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. राष्ट्रवादीतूनही भाजपाला सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहे..राष्ट्रवादीकडून राजेंद्र लोणारी किंवा राजेश भांडगे या दोघांपैकी एकाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल असे सांगितले जाते. भाजपची राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेबरोबर बंद दाराआड वेगवेगळ्या बैठका होऊन चर्चा होत आहे. जो भाजपला नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देईल, त्यांच्याशी युती करू अशी भूमिका स्थानिक नेत्यांनी घेतली आहे..तुतारीकडून रिजवान शेख उमेदवारशहरात सर्वाधिक मतदार मुस्लिम समुदायाचे आहेत. त्यामुळे मुस्लिम एक उमेदवार दिल्यास चित्र वेगळे राहू शकते. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते ॲड. माणिकराव शिंदे यांचे खंदे समर्थक रिजवान शेख हे महाविकास आघाडीकडून तुतारी वाजविणार असल्याचे सांगितले जाते. सोमवारी ते नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज अधिकृतपणे दाखल करणार आहेत. मुस्लिम समाजातून साकीर शेख यांनी नगराध्यक्षपदासाठी पहिला उमेदवारी अर्ज शुक्रवारी दाखल केला आहे..दोन अर्ज दाखलनगराध्यक्षपदासाठी शुक्रवारी एक व नगरसेवक पदासाठी एक असे दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहे. नगराध्यक्षपदासाठी साकीर कादीर शेख यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पुष्पा गणेश गायकवाड यांनी प्रभाग क्रमांक १३ मधील अनुसूचित जमाती सदस्य जागेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे..PM Modi : "बिहारनंतर पश्चिम बंगालमधील जंगलराज उखडून टाकू!" पंतप्रधान मोदींची विजयसभेत 'बंगाल'साठी एल्गार; मोदींची काँग्रेसवर टीका.दरम्यान,आजपर्यंत नगराध्यक्षपदासाठी दोन तर नगरसेवक पदासाठी एक असे एकूण तीन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. गुरुवारी नगराध्यक्षपदासाठी भाजपतर्फे आनंद शिंदे यांनी अर्ज दाखल केला असून राजकीय पक्षातर्फे महायुतीतर्फे भाजपचा एकमेव अर्ज दाखल झालेला आहे. महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना यांच्यात कुठल्या उमेदवाराला उमेदवारी मिळून महायुती टिकते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.