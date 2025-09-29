Chhagan Bhujbal : गुडघाभर पाण्यात उतरून भुजबळांनी दिलासा दिला! येवला-निफाडमध्ये पुरामुळे प्रचंड नुकसान, तातडीने मदतीचे निर्देश

येवला: अंदरसूल परिसरात पुराचे पाणी घरात घुसून प्रचंड नुकसान झाले असून, मंत्री छगन भुजबळ यांनी तातडीने मतदारसंघात येत नुकसानीची पाहणी करीत दिलासा दिला. भुजबळ आले, तेव्हा गुडघ्याइतके पाणी या भागात वाहत असताना त्यात उतरून त्यांनी आपत्तीग्रस्तांना आधार दिला. नैसर्गिक संकटात शासन जनतेच्या सोबत असून, सर्व घटकांना मदत दिली जाईल. प्रथम पूरग्रस्त भागातील नागरिक व पशुधन वाचविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..श्री. भुजबळ यांनी रविवारी (ता. २८) मतदारसंघातील पूरग्रस्त भागाची अधिकाऱ्यांबरोबर पाहणी केली. अंदरसूल येथे कोळगंगा नदीचे पाणी नागरी वस्तीत घुसल्याने अनेक घरांमध्ये पाणी शिरून प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या भागात पाहणीनंतर त्यांनी शहरातील हुडको कॉलनीतील घरांमध्ये पाणी शिरलेल्या भागात जात नागरिकांना दिलासा दिला..त्यानंतर सावरगाव परिसराची पाहणी करीत पाटोदा शहरातील शॉपिंग सेंटर भागातील पूरग्रस्त भागाची, तसेच निफाड तालुक्यातील पाचोरा, मरळगोई, लासलगाव, टाकळी, विंचूर येथे नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करीत तातडीने मदत करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या..शंभर मिलिमीटरपेक्षा जास्त अतिवृष्टीतालुक्यात गेल्या २४ तासांत १०० मिलिमीटरपेक्षा अधिक अतिवृष्टी झाल्याने पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत पोलिस, प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना तातडीने मदतकार्यात सहभागी व्हावे, तसेच प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखांनी कार्यालयात उपस्थित राहून तातडीने आवश्यक हालचाली करण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी दिल्या..Siddheshwar Dam: ‘सिद्धेश्वर’चा वाढला विसर्ग नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा.आपत्तीग्रस्तांना मदतवाटप सुरूआपत्तीग्रस्त कुटुंबांना १० किलो गहू व १० किलो तांदूळ, तसेच ज्याला गहू नको असतील, त्याला तेवढेच तांदूळ वाटप करण्याचे निर्देश दिले. याबरोबरच प्रति कुटुंब तीन किलो डाळ उपलब्ध करून दिली जाणार असून, आवश्यकतेनुसार आपत्तीग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलवून निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली. ही परिस्थिती आपण अतिशय गांभीर्यपूर्वक हाताळत असून, लोकांचे जीव वाचविण्यास आपले प्राधान्य आहे. त्यांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार विशाल नाईकवाडी यांच्यासह अधिकारी तसेच नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.