नाशिक

Chhagan Bhujbal : गुडघाभर पाण्यात उतरून भुजबळांनी दिलासा दिला! येवला-निफाडमध्ये पुरामुळे प्रचंड नुकसान, तातडीने मदतीचे निर्देश

Minister Chhagan Bhujbal’s Visit and Relief Efforts : येवला मतदारसंघातील अंदरसूल परिसरात कोळगंगा नदीचे पाणी नागरी वस्तीत घुसल्याने मोठे नुकसान झाले. यावेळी नैसर्गिक संकटात शासन जनतेच्या सोबत असल्याचे सांगत मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुडघाभर पाण्यात उतरून आपत्तीग्रस्तांना धीर दिला.
Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: अंदरसूल परिसरात पुराचे पाणी घरात घुसून प्रचंड नुकसान झाले असून, मंत्री छगन भुजबळ यांनी तातडीने मतदारसंघात येत नुकसानीची पाहणी करीत दिलासा दिला. भुजबळ आले, तेव्हा गुडघ्याइतके पाणी या भागात वाहत असताना त्यात उतरून त्यांनी आपत्तीग्रस्तांना आधार दिला. नैसर्गिक संकटात शासन जनतेच्या सोबत असून, सर्व घटकांना मदत दिली जाईल. प्रथम पूरग्रस्त भागातील नागरिक व पशुधन वाचविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
rain
yeola
Monsoon
property
chhagan bhujbal
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com