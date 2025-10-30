नाशिक

Agriculture News : दुःखातून सावरत नाही, तोच पुन्हा दणका! येवला-निफाडला ६० मिमी पावसाने झोडपले; पिके पुन्हा पाण्याखाली

Heavy Rain Hits Yeola and Niphad Talukas Again : बुधवारी झालेल्या मान्सूनोत्तर अतिवृष्टीमुळे येवला आणि निफाड तालुक्यात शेतीत पाणी साचले, ज्यामुळे कांदा आणि मका पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
येवला: अतिवृष्टीच्या नुकसानीच्या दुःखातून शेतकरी सावरत नाही, तोच बुधवारी (ता.२९) पुन्हा एकदा मान्सूनोत्तर पावसाने निफाड आणि येवला तालुक्याला झोडपून काढले. येवल्यात सुमारे दोन तासात ६० मिलीमीटरवर पाऊस झाला. या पावसाने तालुक्यात अनेक भागात पुन्हा एकदा पिके पाण्याखाली गेली आहेत. निफाड तालुक्यात कसबेसुकेणे परिसरातही आज झालेल्या अतिवृष्टीने द्राक्षबागांची हानी झाली आहे.

