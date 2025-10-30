Agriculture News : दुःखातून सावरत नाही, तोच पुन्हा दणका! येवला-निफाडला ६० मिमी पावसाने झोडपले; पिके पुन्हा पाण्याखाली

येवला: अतिवृष्टीच्या नुकसानीच्या दुःखातून शेतकरी सावरत नाही, तोच बुधवारी (ता.२९) पुन्हा एकदा मान्सूनोत्तर पावसाने निफाड आणि येवला तालुक्याला झोडपून काढले. येवल्यात सुमारे दोन तासात ६० मिलीमीटरवर पाऊस झाला. या पावसाने तालुक्यात अनेक भागात पुन्हा एकदा पिके पाण्याखाली गेली आहेत. निफाड तालुक्यात कसबेसुकेणे परिसरातही आज झालेल्या अतिवृष्टीने द्राक्षबागांची हानी झाली आहे..बुधवारी दुपारनंतर संपूर्ण येवला तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाल्याने सर्वत्र पाणीच पाणी झाले होते. दुपारी दोननंतर पावसाला सुरवात झाली. त्यानंतर सायंकाळी सहापर्यंत शहरासह तालुक्यात संततधार सुरूच होती. .तालुक्यात १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर यंदा अतिवृष्टी होऊन लाल आणि उन्हाळ कांद्याची लागवड करत शेतकऱ्यांनी जुगार खेळल्यानंतर आजच्या पावसाने या जुगारावरही काहीअंशी पाणी फिरविले आहे. सातत्याने पाऊस होत असल्याने पिकांचे नुकसान होत असून नद्यानाले ओसंडून वाहत आहेत. शेतातील पाणी निघायला तयार नाही, ओल राहत असून पिके काही ठिकाणी सडू लागले आहेत. .Prajakta Tanpure: महामार्गावरील खड्डे तातडीने बुजवा; माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरेंचा अल्टीमेटम, रास्ता रोकोचा इशारा...कांदा, कांद्याची रोपे आणि मका पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान इगतपुरी, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात कापणी केलेला भात मोठ्या प्रमाणावर पावसात सापडल्याने भाताच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार असून उत्पादनही निम्म्याने घटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.