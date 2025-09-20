नाशिक

Yeola News : कांदा बाजारभाव आणि धोरणासाठी सरकारची थेट पाहणी

Inspection of Onion Cultivation in Yeola : बाजारभाव यासह कांद्याच्या पट्ट्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता याची केंद्रीय कल्याण विभागाचे पथक व नाशिक कृषी विभागातील प्रमुख अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली.
येवला: कांदालागवड पद्धती, कांदा क्षेत्र, उत्पादन खर्च, साठविलेला व शिल्लक कांदा, खरीप हंगामात होणारी लागवड, लेट खरीप व उन्हाळ कांद्याचे अपेक्षित उत्पादन, बाजारभाव यासह कांद्याच्या पट्ट्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता याची केंद्रीय कल्याण विभागाचे पथक व नाशिक कृषी विभागातील प्रमुख अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली.

