Yeola News : कांदा बाजारभाव आणि धोरणासाठी सरकारची थेट पाहणी

येवला: कांदालागवड पद्धती, कांदा क्षेत्र, उत्पादन खर्च, साठविलेला व शिल्लक कांदा, खरीप हंगामात होणारी लागवड, लेट खरीप व उन्हाळ कांद्याचे अपेक्षित उत्पादन, बाजारभाव यासह कांद्याच्या पट्ट्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता याची केंद्रीय कल्याण विभागाचे पथक व नाशिक कृषी विभागातील प्रमुख अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली..भविष्यात कांदा बाजारभाव तसेच निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी या अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या पथकामध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील सुचित्रा यादव, रवींद्र कुमार, मनोजकुमार, सुजय पांडे, विभागीय कृषी सहसंचालक काटकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, निफाड उपविभागीय कृषी अधिकारी खर्डे, तंत्र अधिकारी वेठेकर आदींचा या पथकात समावेश होता..केंद्रीय कल्याण पथकाने आंबेगाव येथील शेतकरी आनंदा गिते यांच्या कांदालागवड क्षेत्रास भेट देऊन शेतकऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत चर्चा केली. तांदूळवाडी येथील भूलक्ष्मी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या कांदा साठवणूक केंद्रास भेट देऊन कंपनीचे अध्यक्ष व संचालकांशी कांदा उत्पादन साठवणूक व विक्री व्यवस्थेबाबत माहिती घेतली..कांदालागवड क्षेत्राची व साठवणुकीची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कांदालागवडीपासून ते साठवणुकीपर्यंत येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात समितीने सविस्तर माहिती घेतली. तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड, मंडळ कृषी अधिकारी एकनाथ बडाख, उपकृषी अधिकारी हरिचंद्रे, सौरभ शिंदे, ऋतुराज जगताप, राम निंबाळकर, संचालक डॉ. नंदकिशोर शिंदे, संचालक विश्वंभर पाटील, मल्हारी जाधव तसेच तांदूळवाडी व खैरगव्हाण येथील कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते..