नाशिक

Agriculture News : 'शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त'; कांदा उत्पादकांकडून थेट सरकारला जाब

Onion Farmers Demand Fair Price in Yeola : येवला तालुक्यातील सत्यगाव ग्रामपंचायतीमध्ये शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कांद्याला योग्य भाव व अनुदान मिळावे यासाठी ठराव मंजूर केला.
Onion Farmers

Onion Farmers

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कांदा पिकवायला किलोला २५ रुपये खर्च येतो, मात्र सरकारच्या धोरणामुळे सध्या १० रुपये किलोचा दर मिळत आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्याला एक हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी ग्रामपंचायतींनी ठराव आंदोलन हाती घेतले आहे. बुधवारी (ता. १७) तालुक्यातील सत्यगाव व सोमठाणदेश ग्रामपंचायतींनी असा ठराव केला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
onion
yeola
Onion Price
msp
Agriculture production

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com