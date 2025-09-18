Agriculture News : 'शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त'; कांदा उत्पादकांकडून थेट सरकारला जाब

येवला: वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कांदा पिकवायला किलोला २५ रुपये खर्च येतो, मात्र सरकारच्या धोरणामुळे सध्या १० रुपये किलोचा दर मिळत आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्याला एक हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी ग्रामपंचायतींनी ठराव आंदोलन हाती घेतले आहे. बुधवारी (ता. १७) तालुक्यातील सत्यगाव व सोमठाणदेश ग्रामपंचायतींनी असा ठराव केला..शेतकऱ्यांच्या रक्त-घामाने पिकविलेल्या कांद्याला शासनाने अद्यापही न्याय्य भाव न दिल्यामुळे बुधवारी तालुक्यातील सत्यगाव व सोमठाणदेश येथील ग्रामसभांमध्ये शेतकऱ्यांनी ठाम आवाजात शासनाला जाब विचारत ऐतिहासिक ठराव मंजूर केले..सत्यगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेचे पदाधिकारी बाळकृष्ण पंडित सांगळे, सरपंच सुनील सांगळे, उपसरपंच विठोबा बर्डे, माजी सरपंच नानासाहेब सांगळे, सदस्य नाना सानप, शिव गोंडे, आबा सांगळे, शंकर दराडे, विठ्ठल सानप, गणेश आव्हाड, सुदाम दराडे, चंद्रभान आव्हाड, माजी सरपंच सरला महेश आव्हाड व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सोमठाणदेश येथेही शेतकऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी एकत्रित येऊन ग्रामसभेत योग्य कांदा भाव मिळण्यासह मातीमोलाने विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान मिळण्याच्या मागणीचा ठराव केला. कांद्याचे दर पडण्यास सरकारचे धोरण कारणीभूत असून, यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत असल्याची टीका करण्यात आली. सरकारने निर्यात धोरणात शेतकरीहित जपावे, अशी मागणीही करण्यात आली. .सोमठाणदेश येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेतही जिल्हा युवक अध्यक्ष केदारनाथ नवले यांच्या उपस्थितीत सरपंच एकनाथ पडवळ, कांदा उत्पादक शेतकरी भावराव कदम, नवनाथ घणगाव, पुंडलिक कदम, भानुदास घनगाव, बाळासाहेब कदम, भाऊसाहेब कदम, समाधान कदम, दिगंबर कदम, कोंडाजी कदम, पोलिसपाटील सुनील कदम आदी ग्रामस्थांनी ठराव मंजूर केला.....अन्यथा राज्यभर आंदोलनेया वेळी शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना व्यक्त करणारे ठराव मंजूर झाले. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कवडीमोलाने कांदा विकणाऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक हजार ५०० रुपये अनुदान तत्काळ द्यावे, चाळीत साठविलेल्या कांद्याला किमान तीन हजारांपेक्षा अधिकचा भाव मिळावा, शेतकऱ्यांच्या न्याय्य भावाच्या मागण्या आता फक्त ठरावापुरत्या न राहता शासनाने तातडीने अमलात आणल्या पाहिजेत; अन्यथा शेतकरी वर्ग कठोर पावले उचलण्यास मागे हटणार नाही, प्रसंगी राज्यव्यापी आंदोलनाचा संदेश ग्रामसभेतून देण्यात आला..कांद्याचे भाव वाढल्यावर एका रात्रीत केंद्राकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना करून भाव नियंत्रणात ठेवले जातात. आता भाव मिळत नसताना सरकार कांदा भाववाढीसाठी तातडीने उपाय का करीत नाही? कांद्याची भाववाढ न झाल्यास सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संघर्ष होईल, अशी स्थिती आहे. हे टाळायचे असेल तर सरकारने वेळीच कांदा भाववाढीसाठी पावले उचलावीत.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.Madha News : सीना नदीच्या पुरामुळे माढा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट.महत्त्वाचे मुद्देकांदा पिकविण्यासाठी २५ रुपये किलो खर्च, मात्र बाजारभाव फक्त १० रुपये किलोशेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक हजार ५०० रुपये अनुदान देण्याची ग्रामसभांची मागणीसत्यगाव ग्रामपंचायतीने ठराव एकमताने मंजूर केलाशासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याची टीकामागण्या मान्य न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.