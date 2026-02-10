नाशिक

Onion Price Crash : कांद्याचा वांदा! येवल्यात संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी मेंढ्यांपुढे फेकला कांदा; विक्रीचा खर्चही निघेना

Onion Prices Fall Below Production Cost : कांद्याचे पीक उत्पादित करण्यासाठी प्रतिकिलोला खर्च २२ ते २५ रुपये येत असताना सध्या बाजारात किलोला ९ ते १० रुपये दर मिळत आहे.
Onion Price

Onion Price

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: वाढत्या महागाईत कांद्याचे पीक उत्पादित करण्यासाठी प्रतिकिलोला खर्च २२ ते २५ रुपये येत असताना सध्या बाजारात किलोला ९ ते १० रुपये दर मिळत आहे. यामुळे कांद्याचे पीक आतबट्ट्याचे झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. तांदूळवाडी येथे तर काही शेतकऱ्यांनी अत्यल्प मिळणाऱ्या दरामुळे कांदा मेंढ्यांपुढे फेकून संताप व्यक्त केला.

