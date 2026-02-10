Onion Price Crash : कांद्याचा वांदा! येवल्यात संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी मेंढ्यांपुढे फेकला कांदा; विक्रीचा खर्चही निघेना

येवला: वाढत्या महागाईत कांद्याचे पीक उत्पादित करण्यासाठी प्रतिकिलोला खर्च २२ ते २५ रुपये येत असताना सध्या बाजारात किलोला ९ ते १० रुपये दर मिळत आहे. यामुळे कांद्याचे पीक आतबट्ट्याचे झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. तांदूळवाडी येथे तर काही शेतकऱ्यांनी अत्यल्प मिळणाऱ्या दरामुळे कांदा मेंढ्यांपुढे फेकून संताप व्यक्त केला..एकीकडे कांद्याचे भाव अक्षरशः कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. सर्वत्र शेतकरी संताप व्यक्त करीत असून, येथे दोन दिवसांपूर्वी तर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलनही केले. उच्च दर्जाच्या कांद्याला प्रतिक्विंटलला ७०० ते ८०० रुपये दर मिळत असून, दुय्यम दर्जाचा कांदा ३०० ते ६०० रुपये दराने विकला जात आहे. .हा दर म्हणजे कांदा विक्रीला नेण्यासाठीही न परवडणारा असल्याने तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील श्रीराम शिंदे, प्रेमराज शिंदे, बाजीराव शिंदे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीला नेण्याऐवजी शेतातच कांदा पसरवून मेंढ्यांना खाण्यासाठी टाकला आहे..कांद्याचे आगार असलेल्या येवल्यात पोळ, रांगडा, उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. चालू वर्षी समाधानकारक पाऊस असूनही हवामानातील बदल, रोगराई आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही. तरीही गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही चांगला भाव मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे, महागड्या फवारण्या, रासायनिक खते, मजुरी, पाणी आणि वाहतूक यावर हजारो रुपये खर्च करून कांदा जगविला..एकरी सरासरी ७० ते ८० हजार रुपये खर्च होऊनही प्रत्यक्षात ४० ते ५० क्विंटल इतकेच उत्पादन हाती आले. त्यात बाजारात सध्या प्रतिक्विंटल अवघे २०० ते एक हजार रुपये इतकाच दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला आहे. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांचे कांदे शेतातच पडून सडत आहेत; तर काहींनी कांदे उपटण्याऐवजी थेट मेंढ्यांना चारण्याचा निर्णय घेतला आहे. .Pune Police: पुण्यात दुचाकीस्वारांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई; चौका-चौकात उभे आहेत पोलिस.परिसरात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध नसल्याने कांद्याची शेतेच चराऊ बनली आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी तरी खर्च निघेल इतका भाव मिळत होता; मात्र आता भाव इतका घसरला आहे, की विक्रीसाठी परवडत नसल्याची स्थिती उद्भवली आहे..बदलत्या वातावरणात पोटच्या मुलांसारखी काळजी घेऊन पिकविलेल्या कांद्याला कवडीमोल भावात विक्री करावा लागत असल्याने झालेला खर्चही वसूल होत नाही. काढलेला कांदा विक्रीला न्यायलाही परवडत नसल्याने शेतातील कांदे मेंढ्यांना चारत आहे. आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनाही कांदे विक्रीला नेण्याइतपत खर्च सुटत नाही.- प्रेमराज शिंदे, शेतकरी, तांदूळवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.