Yeola Paithani : येवल्याची पैठणी लवकरच युनेस्कोमध्ये! मंत्री छगन भुजबळांनी दिली घोषणा; पैठणीला मिळणार जागतिक ओळख

येवला: पारंपरिक उद्योगासाठी प्रसिद्ध शहरांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करून उद्योगाला चालना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्याच माध्यमातून येवल्यात पैठणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. जगातील सर्वोत्तम वस्त्र म्हणून ओळख मिळण्यासाठी पैठणीला युनेस्कोमध्ये पोहोचविणार असल्याचे प्रतिपादन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले..प्रसार भारती आणि वस्त्रोद्योग विभागातर्फे तयार करण्यात आलेल्या पैठणी 'करघा पैठणी- द क्वीन ऑफ सारीज'' या चित्रपटाचे स्पेशल स्क्रिनिंग येथील लक्ष्मी मल्टिप्लेक्समध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत झाले, या वेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र शासन वस्त्रोद्योग धोरण समितीचे सदस्य व लघुचित्रपटाचे स्थानिक लाइन निर्माते मनोज दिवटे, निर्माते भास्कर विश्वनाथन, सहदिग्दर्शक सम्राट कपूर, मुख्य नायिका रूपश्री, विणकरांची भूमिका साकारलेले साळुंखे, पैठणी उद्योजक श्रीनिवासशेठ सोनी, बाळासाहेब कापसे, माजी नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर, प्रमोद सस्कर, दीपक लोणारी, हुसेन शेख यांच्यासह पदाधिकारी व विणकर बांधव उपस्थित होते. .श्री. भुजबळ म्हणाले, की २००४ नंतर येथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या असून, पैठणी क्लस्टर आपण निर्माण केले. त्यामुळे शहराला एक नवीन ओळख निर्माण झाली. आज ५५० हून अधिक दुकाने तसेच पाच हजारांहून अधिक हातमाग विणकर बांधव या परिसरात आहेत. या उद्योगाला चालना देण्यासाठी १२.५० कोटी रुपये खर्च करून पैठणी पर्यटन केंद्र विकसित करण्यात येत आहे. .Chhagan Bhujbal : मराठा समाज ओबीसीत येऊ शकत नाही; छगन भुजबळांचा स्पष्ट इशारा.रेशीम पार्कही उभारण्यात येत असून, पैठणीच्या प्रचार-प्रसारासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. मनोज दिवटे यांनी ड्युप्लिकेट पैठणीच्या उत्पादन व विक्रीवर आळा घालण्यासाठी भौगोलिक एकात्मदर्शन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आवश्यकता, तसेच वृद्ध विणकरांना वृद्धापकाळ पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. दिग्दर्शक विश्वनाथन यांनी परिसरात शूटिंग घेतानाचे अनुभव सांगताना हे आव्हानात्मक काम करताना सुंदर कलाकृती सर्वांच्या सहयोगातून तयार करण्यात आम्ही यशस्वी झाल्याचे सांगितले.