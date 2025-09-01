नाशिक

Yeola Panchayat Election : येवला तालुक्यात गट-गणांच्या नावांमध्ये बदल; इच्छुकांची डोकेदुखी वाढली

Name Changes in Panchayat Wards of Yeola : येवला तालुक्यातील पंचायत समिती गणांच्या नावात झालेला बदल; आरक्षण सोडतीकडे राजकीय पक्ष, नेते आणि इच्छुक उमेदवारांची उत्सुक नजर
संतोष विंचू
येवला: जिल्हा परिषदेच्या गटांच्या संख्येत तालुक्यात बदल झाला नसून पंचायत समितीचे गणही ‘जैसे थे’ आहेत, पण नावात मात्र बदल झाला आहे. आता सायगाव गण गवंडगाव झाला, नागडे गण उंदीरवाडी, तर चिचोंडी गण निमगाव मढ नावाने ओळखला जाणार आहे. त्यातच आरक्षणाची पद्धत बदलल्याने इच्छुकांची डोकेदुखी वाढली असून, आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागले आहे. नव्या पिढीत दुसऱ्या फळीत अनेक तरुण व उमदे नेतृत्व तयार झाल्याने या वेळी गटासह गणातही उमेदवारीसाठी स्पर्धा लागणार असे चित्र आहे.

