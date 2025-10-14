नाशिक

Yeola Election : येवला पंचायत समिती आरक्षण सोडत जाहीर; १० पैकी ८ गणांवर इच्छुकांची सोय, सभापतीपदावर ओबीसीचा दावा

Yeola Panchayat Committee Ward Reservation Announced : येवला पंचायत समितीच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी तहसील कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार आबा महाजन यांनी १० गणांची आरक्षण सोडत काढली.
Election

Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: पंचायत समितीच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत दहापैकी सहा गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी, तर दोन गण नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित झाल्याने अनेक इच्छुकांची सोय झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
yeola
election
ST
sc
gram panchayat election
OBC
Ward

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com