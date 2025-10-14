Yeola Election : येवला पंचायत समिती आरक्षण सोडत जाहीर; १० पैकी ८ गणांवर इच्छुकांची सोय, सभापतीपदावर ओबीसीचा दावा

येवला: पंचायत समितीच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत दहापैकी सहा गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी, तर दोन गण नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित झाल्याने अनेक इच्छुकांची सोय झाली आहे..उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार आबा महाजन यांनी १० गणांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण याप्रमाणे आरक्षण सोडत जाहीर केली. तहसीलदार महाजन, नायब तहसीलदार पंकज नेवसे, बाळासाहेब हावळे यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. यावेळी तालुक्यातील राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व संभाव्य इच्छुक उमेदवार उपस्थित होते..सन २०११ च्या जनगणनेनुसार गणनिहाय लोकसंख्या विचारात घेऊन ही सोडत काढण्यात आली. ५० टक्के महिला आरक्षणानुसार पाच गण महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले, तर उर्वरित पाच गणांसाठी आरक्षण सोडत देश आदेश सोमनाथ गुजरे या मुलाच्या हस्ते काढण्यात आली. या आरक्षण सोडतीवर १४ ते १७ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदवता येणार आहेत..सभापतिपदावर ओबीसीचा दावापंचायत समितीचे सभापतिपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित निघाले आहे. पाटोदा व नगरसूल गण ओबीसीसाठी आरक्षित झाल्याने येथील विजयी उमेदवाराचा सभापतिपदासाठी प्रबळ दावा राहील. याव्यतिरिक्त, धुळगाव, सावरगाव, राजापूर, अंदरसूल, उंदीरवाडी, निमगाव मढ येथेही सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण असल्याने येथेही इतर मागास प्रवर्गाचे उमेदवार सभापतिपदावर दावा सांगणार आहेत. दहापैकी आठ ठिकाणी इच्छुकांची सोय झाली आहे. विशेष म्हणजे अंदरसूल गट व गणातील तिन्ही जागा महिलांसाठी राखीव झाल्याने या ठिकाणी महिलाराज दिसेल..Satana Election News : 'मतदार यादीतील दुबार नावे हा लोकशाहीचा खून'; राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा.असे आहे आरक्षणजिल्हा परिषद गटनगरसूल गट - सर्वसाधारणअंदरसूल गट - सर्वसाधारण (महिला)मुखेड गट - सर्वसाधारणराजापूर गट - अनुसूचित जाती महिलापाटोदा गट - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.