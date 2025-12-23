Pimpalgaon Jalal Toll Plaza : वाहनधारकांना मोठा दिलासा; १८ वर्षांनंतर मालेगाव-मनमाड-कोपरगाव हायवे टोलमुक्त

येवला: बीओटी तत्त्वावर २००४ मध्ये काम सुरू होऊन २००७ पासून टोलवसुली सुरू झालेल्या मालेगाव- मनमाड-येवला-कोपरगाव महामार्गावरील पिंपळगाव जलाल येथील टोल नाका अखेर बंद झाला आहे. या मार्गावरून चालणाऱ्या वाहनांच्या मनगटावर बसलेले टोलचे भूत उतरले आहे. आता टोल बंद झाल्याने प्रचंड वाहतूक असलेल्या या रस्त्याची दुरवस्था होणार नाही, याकडे संबंधित विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे..दुहेरीमार्ग असल्याने २००४ मध्ये बीओटी तत्त्वावर या महामार्गाचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण झाले होते. राष्ट्रीय महामार्ग ७५२ जी हा महामार्ग सेंधवा (मध्य प्रदेश) पासून सुरू होऊन महाराष्ट्रात प्रवेश करतो. हा मार्ग उत्तर महाराष्ट्र आणि मध्य महाराष्ट्राला जोडणारा प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग आहे. मालेगाव, मनमाड आणि कोपरगाव मार्गादरम्यान झालेल्या कामाच्या बदल्यात १२ जुलै २००७ पासून सुरु मालेगाव- मनमाड- कोपरगाव इन्फ्रास्ट्रक्चर टोल रोड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून टोल वसुली सुरू होती..सुरवातीला सर्वच वाहनांना टोल अनिवार्य असल्याने शिर्डीकडे जाणाऱ्या भाविकांची मोठी गैरसोय सुरू होती. मात्र रस्त्याची गुणवत्ता चांगली असल्याने टोलवसुली जोमात होती, कालांतराने रस्त्याचा दर्जा खालावत गेला. अनेकदा आंदोलन करून मागणी करून रस्ता दुरुस्ती करण्यास लोकप्रतिनिधींनी भाग पाडले होते..शासनाच्या बदलत्या धोरणानुसार नंतर कार, जीप व इतर छोट्या बारा प्रवासीपर्यंत क्षमता असलेल्या वाहनांना टोल माफी मिळाली होती. मात्र मिनी बस व इतर मोठ्या वाहनांना शंभर रुपये तर ट्रकला २१०, अवजड वाहनांना ३३०, ट्रेलरला ५०० रुपये टोल आकारला जात होता. वाहनधारकांना मोठा टोल पिंपळगाव जलाल (ता. येवला) येथील नाक्यावर भरावा लागत होता..राष्ट्रीय महामार्गकडे हस्तांतरितसार्वजनिक बांधकाम विभागाने १ जून २०२४ ते १३ डिसेंबर २०२५ या कालावधी करता मुदतवाढ देऊन सुधारित दराने टोल वसुलीला परवानगी दिली होती. १३ डिसेंबरला मुदत संपताच येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्व नागरिकांपर्यंत टोलची मुदत संपल्याची माहिती पोहोचविली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देखील लागलीच टोल वसुली बंद करत हा रस्ता नाशिकच्या नॅशनल हायवे विभागाकडे हस्तांतरित केला आहे. या रस्त्यावरील पुढील सुधारणा व इतर कामे आता नॅशनल हायवे विभागाच्या माध्यमातून होतील अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता एस. एम. पकल यांनी दिली..Navi Mumbai: बदलापूर ते पनवेल एका झटक्यात होणार पार! नवा मार्ग कसा असणार? जाणून घ्या... .इंदूर-पुणे महामार्गावरील मालेगाव ते कोपरगाव या भागासाठी पिंपळगाव जलाल येथील टोल नाक्यावर वसुली सुरू होती. १२ महिन्यांपूर्वीच मुदत संपल्यानंतरही पुन्हा ११ महिन्यांची या टोल वसुलीला मुदतवाढ दिली होती. यापुढील काळात टोलला मुदतवाढ दिल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे तीव्र आंदोलन केले जाईल.- योगेश सोनवणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.