नाशिक

Pimpalgaon Jalal Toll Plaza : वाहनधारकांना मोठा दिलासा; १८ वर्षांनंतर मालेगाव-मनमाड-कोपरगाव हायवे टोलमुक्त

Pimpalgaon Jalal Toll Plaza Finally Shut Down : २००७ पासून टोलवसुली सुरू झालेल्या मालेगाव- मनमाड-येवला-कोपरगाव महामार्गावरील पिंपळगाव जलाल येथील टोल नाका अखेर बंद झाला आहे.
Toll Plaza

Toll Plaza

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: बीओटी तत्त्वावर २००४ मध्ये काम सुरू होऊन २००७ पासून टोलवसुली सुरू झालेल्या मालेगाव- मनमाड-येवला-कोपरगाव महामार्गावरील पिंपळगाव जलाल येथील टोल नाका अखेर बंद झाला आहे. या मार्गावरून चालणाऱ्या वाहनांच्या मनगटावर बसलेले टोलचे भूत उतरले आहे. आता टोल बंद झाल्याने प्रचंड वाहतूक असलेल्या या रस्त्याची दुरवस्था होणार नाही, याकडे संबंधित विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
yeola
toll plaza
Project
Pimpalgaon Baswant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com