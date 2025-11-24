Darade vs Lonari : येवल्यात कुस्तीच्या आखाड्यानंतर राजकीय मैदानातही एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकणार, एकाच तालमीचे पठ्ठे आमने-सामने

येवला: येवला म्हणजे उत्सवप्रिय आणि तालमीचे गाव. राजकारणालाही तालमीचा मोठा संदर्भ आहे. येथे वर्षानुवर्षे एकत्र राहून राजकारण करणाऱ्या (कै.) धोंडिराम वस्ताद तालीम संघाचे दोन पठ्ठे या वेळी एकमेकांच्या विरोधात आखाड्यात उतरले आहेत. हाच येथील राजकीय पटलावरील चर्चेचा विषय ठरला आहे. .प्रत्येक समाजाची स्वतंत्र गल्ली आणि त्या गल्लीची स्वतंत्र तालीम अशी शेकडो वर्षांची येथील रचना आहे. येथील (कै.) धोंडिराम वस्ताद तालीम संघाला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. या तालमीला गणेशोत्सवात विसर्जनाची पहिल्या मानाची सुमारे १३९ वर्षांची परंपरा आहे. विशेष म्हणजे एवढ्या प्रदीर्घकाळ लोणारी, दराडे, नागपुरे, जावळे, शेख हे कुटुंबीय नेहमीच एक विचाराने राहिले. .अनेकदा सामाजिक, राजकीय संघर्ष झाले तरी एकमेकांच्या मदतीला हे सर्वजण धावत आले, असा इतिहास आहे. आजही गणेशोत्सवात या सर्वांना तितकाच मानसन्मान मिळतो. मात्र राजकीय हेव्यादाव्यातून मागील काही वर्षांत दराडे-लोणारी यांच्यात दरी निर्माण झाली होती. आता दोन्ही कुटुंबीय आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. कुस्तीच्या आखाड्यात डाव-प्रतिडाव शिकविणारे हे कुटुंबीय आता राजकीय आखाड्यात एकमेकांच्या विरोधात कसे डाव टाकणार, हा संपूर्ण शहराच्या राजकीय पटलावर चर्चेचा आणि उत्सुकतेचादेखील विषय बनला आहे..शहरात अनेक वर्ष तालमींच्या राजकारणाचा पगडा होता. त्यातून अनेकदा संघर्षाची धारही दिसून आली. मात्र दराडे अन् लोणारी नेहमीच एकमेकांसाठी धावून आल्याचा इतिहास आहे. माजी नगराध्यक्ष रामदास पहिलवान यांनी राज्यस्तरीय स्पर्धा जिंकल्या, तर सध्याचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार राजेंद्र लोणारी थेट महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत अंतिम सामन्यात पोहोचले असून ते उपमहाराष्ट्र केसरी ठरले आहेत..तसेच (स्व.) सुंदराअक्का लोणारी, भोलानाथ लोणारी यांनी शहराचे नगराध्यक्षपद भूषविले आहे, तर राजेंद्र लोणारी, सागर लोणारी यापूर्वी नगरसेवक राहिले आहेत. तसेच माजी आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार किशोर दराडे, माजी नगराध्यक्ष रामदास दराडे हेही याच तालमीचे पठ्ठे आहेत. शिवसेनेचे उमेदवार रूपेश दराडे पहिलवान नसले तरी दराडे म्हणजे कुस्तीच्या आखाड्यातील माहीर असलेले कुटुंब, यामुळे या तालमीशी त्यांचा संबंध येतोच..Kolhapur Election : नेत्यांची विरोधकांशी घसट, कार्यकर्त्यांची फरपट; पाच नगरपालिकांत भाजपचे ‘कमळ’ गायब, मुख्यमंत्र्यांवर कार्यकर्ते नाराज .समोरासमोर आले कसे?राजकीय समीकरणे पाहता मंत्री छगन भुजबळ व आमदार दराडे बंधू यांच्यात सख्य नाही. त्यामुळे दराडे बंधू दमदार उमेदवार देणार, हे जवळपास निश्चित होते. ‘राष्ट्रवादी’कडून भुजबळ हे दत्ता निकम, राजेश भांडगे व राजेंद्र लोणारी यापैकी एकाला संधी देतील, असे सांगितले जात होते. मात्र, शहरातील सामाजिक वलयाचा लाभ होईल, या हेतूने भुजबळांकडून लोणारी यांचे नाव निश्चित झाले. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या मिनिटाला लोणारी-दराडे आमनेसामने आल्याचे निश्चित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.