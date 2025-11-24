नाशिक

Darade vs Lonari : येवल्यात कुस्तीच्या आखाड्यानंतर राजकीय मैदानातही एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठोकणार, एकाच तालमीचे पठ्ठे आमने-सामने

Yeola’s Traditional Talim Culture and Its Political Influence : येवला शहरात शतकांपासून प्रभाव असलेल्या (कै.) धोंडिराम वस्ताद तालीम संघातील दराडे आणि लोणारी कुटुंबे आता प्रथमच राजकीय आखाड्यात आमनेसामने उभी ठाकली असून या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Darade and Lonari

Darade and Lonari

sakal 

संतोष विंचू
Updated on

येवला: येवला म्हणजे उत्सवप्रिय आणि तालमीचे गाव. राजकारणालाही तालमीचा मोठा संदर्भ आहे. येथे वर्षानुवर्षे एकत्र राहून राजकारण करणाऱ्या (कै.) धोंडिराम वस्ताद तालीम संघाचे दोन पठ्ठे या वेळी एकमेकांच्या विरोधात आखाड्यात उतरले आहेत. हाच येथील राजकीय पटलावरील चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
NCP
political
family
yeola
election
Conflict
culture
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com