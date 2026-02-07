नाशिक

Yeola Bus Accident : येवल्यात पुणे-धुळे बसचा थरार! ब्रेक फेल झाल्याने एसटी थेट दुकानात घुसली, २ जखमी

Brake Failure Triggers Accident on Nagar–Manmad Highway : पुणे- धुळे बसचे ब्रेक निकामी होऊन बस रस्त्याच्या कडेला एका दुकानात घुसली. या अपघातात दोन नागरिक जखमी झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: नगर ते मनमाड महामार्गावर शहरात पुणे- धुळे बसचे ब्रेक निकामी होऊन बस रस्त्याच्या कडेला एका दुकानात घुसली. या अपघातात दोन नागरिक जखमी झाले आहेत. शहरात शुक्रवारी (ता. ६) रात्री हा विचित्र अपघात घडला आहे.

