Yeola Bus Accident : येवल्यात पुणे-धुळे बसचा थरार! ब्रेक फेल झाल्याने एसटी थेट दुकानात घुसली, २ जखमी

येवला: नगर ते मनमाड महामार्गावर शहरात पुणे- धुळे बसचे ब्रेक निकामी होऊन बस रस्त्याच्या कडेला एका दुकानात घुसली. या अपघातात दोन नागरिक जखमी झाले आहेत. शहरात शुक्रवारी (ता. ६) रात्री हा विचित्र अपघात घडला आहे. .रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडल्याने परिसरात एकच धावपळ उडाली. कोपरगावकडून शहरात प्रवेश करतात कन्यादान लॉन्सजवळ अचानक बसचे ब्रेक निकामी होऊन बस रस्त्याच्या कडेला दुकानावर जाऊन धडकली. अपघाताचा मोठा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली..जखमींना तात्काळ येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सध्या दोघांचीही प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे. घटनेची माहिती मिळताच येवला पोलिस आणि एसटी महामंडळाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक माहितीनुसार बसच्या ब्रेकमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने हा अपघात झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे बसच्या सुरक्षितता आणि देखभालीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.