Agriculture Loss : सहा महिने पावसाळा! नाशिक जिल्ह्यात अब्जावधींची पिके सडली; शेतकरी संकटात

येवला: जूनमध्ये वाट पाहायला लावणारा वरुणराजा या वर्षी मेपासूनच जिल्ह्यात कोसळायला सुरू झाला. दिवाळीतही पाऊस पडला, किंबहुना या वर्षी तर सहा महिने पावसाळा चालला. शेतातली उभे पिके या पावसाने सडवली असून, अब्जावधींचे नुकसान शेतकऱ्यांचे केले आहे. पर्जन्याचा महापूर जिल्ह्याने अनुभवला असला तरी वार्षिक सरासरी मात्र गाठलेली नाही. जिल्ह्यात सरासरी ९६ टक्के पाऊस पडला असून, धो-धो पाऊस होऊनही चार तालुक्यांनी सरासरीचे शतक गाठलेले नाही..जिल्ह्याच्या काही भागात मुसळधार पडणारा पाऊस पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर या माहेरी मात्र काही रुसलेलाच दिसला. जूनच्या सुरुवातीला काही दिवस हरवलेला पाऊस मात्र पुन्हा सुरू झाला. जूनमध्ये जिल्ह्याची सरासरी १७४ मिलिमीटर असताना २३२ मिलिमीटर (१३३ टक्के) पाऊस पडला. .जुलैमध्ये मात्र ३०८ मिलिमीटर पर्जन्यमान असताना २०१ मिलिमीटर (६८ टक्के) पाऊस पडला. ऑगस्टमध्ये मात्र पावसाने पिकांना जीवदान दिले पण थोडीशी विश्रांती घेतली आणि २६६ मिलिमीटर सरासरी असताना १६३ मिलिमीटर (६८ टक्के) पाऊस पडला. सप्टेंबरमध्ये मात्र पुन्हा टॉप गिअर टाकत १८३ मिलिमीटर सरासरी असताना २६७ मिलिमीटर (१४५ टक्के) पाऊस कोसळला. ऑक्टोबरमध्ये पाऊस सुरू होता. या महिन्याची ६० मिलिमीटर सरासरी असताना तब्बल १०४ मिलिमीटर (१७४ टक्के) पाऊस पडला..नुकसानीचा सर्वाधिक फटकाया पावसाळ्याने खरिपासह रब्बीच्या पिकांसाठी भरभरून देताना हजारो कोटी रुपयांचे शेतातील उभ्या पिकांचे नुकसानही केले. सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात पडलेला पाऊस अक्षरशः दिवस-रात्र धुडगूस घालत होता. निफाड, सिन्नर, येवला, नांदगाव, मालेगाव, सटाणा या भागात केलेले नुकसान आजही ओल्या जखमा ठेवून आहे. शेतात उभे असलेली मका, द्राक्ष, मूग, सोयाबीन व कांदारोपे अन् लागवड झालेला कांदा ही पिके पाण्याखाली गेली, अनेक ठिकाणी लागवड झालेल्या कांद्यात पाणी साचून कांदे पिवळे पडले..धो-धो तरी शंभरी नाहीमहारेन शासकीय पर्जन्यमापक यंत्रणेचे आकड्यानुसार १५ पैकी चार तालुक्यांनी सरासरीची शंभरी ही गाठली नाही. पावसाचे माहेरघर असलेल्या इगतपुरीत फक्त ६९ टक्केच पाऊस पडल्याची धक्कादायक आकडेवारी असून, कळवणमध्ये ९५ सुरगाण्यात ७५, पेठ ९३, त्र्यंबकेश्वरमध्ये ९७ टक्केच पाऊस झाला..मालेगावमध्ये सर्वाधिक १४२ टक्के पाऊस नोंदला आहे. जिल्ह्यात १५ तालुक्याचे जून ते डिसेंबरचे सरासरी पर्जन्यमान १०२३ मिलिमीटर असून, ऑक्टोबरअखेर ९४५ (सरासरी ९२ टक्के) पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. मागील वर्षी मात्र ऑक्टोबर अखेर १०४ टक्के पावसाची नोंद झाली होती. मागील वर्षी फक्त इगतपुरी आणि पेठ तालुक्याने सरासरी ओलांडली नव्हती..३७ मंडलांत सरासरी दूरचतब्बल ३७ महसूल मंडलांनी सरासरी न गाठल्याचे आकडे, तर दुसरीकडे विचित्र विसंगती यंदाच्या पावसात आहे. जिल्ह्यातील १२० पैकी सौंदाणे, जायखेडा, कळवण, मोकभणगी, कनाशी, अभोणा, शिंदे, मखमलाबाद, कोशिंबे, डुबेरे, वावी, शहा, नांदूर, सोनांबे, गोंदे, शिंगवे, वेळंजे, हरसूल, दहाडेवाडी, उमराणे तसेच सुरगाण्यातील सहा मंडले, इगतपुरीतील पाच, पेठमधील चार या ३४ महसूल मंडलांमध्ये सरासरीइतकासुद्धा पाऊस पडलेला नाही. ननाशी मंडलात सर्वाधिक २३९, तर टाकेद मंडळात सर्वांत कमी ४२ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे..हा कोणता न्याय?मुसळधारेने शेतकऱ्यांचे खरिपातील पिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील चार लाख नऊ हजार ४७४ शेतकऱ्यांचे दोन लाख ८८ हजार ८०६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, शासनाने जिल्ह्यासाठी ३१७ कोटी १५ लाख ७७ हजारांचा निधी मंजूर केला आहे. प्रतिशेतकरी साडेसात हजार रुपये अनुदान या निधीत मिळणार असल्याने हा कोणता न्याय, असा सवाल शेतकरी करत आहेत. निम्म्याहून अधिक शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेतच आहेत..