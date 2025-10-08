Yeola News : येवल्यात उबाठाला मोठा धक्का! आमदार दराडे बंधूंचे कट्टर समर्थक संजय कासार यांचा शिंदे गटात प्रवेश

येवला: आमदार दराडे बंधू यांचे कट्टर समर्थक व येथील शिवसेना (उबाठा) गटाचे शहराध्यक्ष संजय कासार यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता. ७) शिवसेनेत प्रवेश केला..नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत आमदार किशोर दराडे यांनी, तर दोन महिन्यांपूर्वी विधान परिषदेचे माजी आमदार नरेंद्र दराडे यांनीदेखील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे येवला तालुक्यात शिंदे गडाला ताकद मिळाली आहे. आता दराडे समर्थकदेखील शिंदे गटात प्रवेश करत असून, उबाठा गटाला धक्का मानला जात आहे..आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजताच राजकीय उलथापालथ सुरू झाली असून, शिवसेना पक्षाचे विद्यमान शहराध्यक्ष संजय कासार यांच्यासह युवा सेना अध्यक्ष मॉन्टी मथुरे, शहर संघटक ज्ञानेश्वर दोडे, शिवसैनिक सुरेश कासार आदींनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. याप्रसंगी शिक्षक आमदार किशोर दराडे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे माजी आमदार नरेंद्र दराडे, शहराध्यक्ष अतुल घटे, किशोर सोनवणे आदी उपस्थित होते..Stanford University: ‘संजीवनी’च्या दाेन प्राध्यापकांचा अमेरिकेत संशोधनाचा झेंडा; सहा लाख संशोधकांत उच्चस्तरीय संशोधक म्हणून गणना.दरम्यान, कासार व सहकाऱ्यांच्या प्रवेशामुळे आगामी पालिका निवडणुकीत पक्षाला बळकटी मिळणार आहे. शहरांमध्ये त्यांच्या संघटनाचा पक्षाला फायदा होणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक ताकदीने लढविणार असल्याचे या वेळी आमदार किशोर दराडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.