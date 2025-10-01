Agricultural News : येवला तालुक्यात पिकांची राखरांगोळी; 'दिवाळी साजरी करायची कशी? शेतकऱ्यांचा सवाल

येवला: तालुक्याच्या कुठल्याही कोपऱ्यात नजर टाकली तरी शेतकरी कुटुंबांचे विदारक चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते. कुठे मका भुईसपाट, कुठे बिट्या पाण्यात, तर कांद्याची रोपे आणि लागवड कुजली आहे. सोयाबीन, दाणे पाण्यात बुडाले आहेत. शेतकऱ्यांची राखरांगोळी झाली असून, दोन दिवस उलटूनही शेतात पाणीच पाणी साचले आहे. अशा स्थितीत ‘आता दिवाळी साजरी करायची कशी, फराळ खायचा की चिखल खायचा?’ असा सवाल शेतकऱ्यांनी डोळ्यांत अश्रू आणून केला..शनिवार–रविवारी झालेल्या विक्रमी पावसाने खरिपातील उभ्या तसेच सोंगलेल्या पिकांचे शब्दशः धुवून नेले. एरंडगाव येथील शेतकरी अशोक कटके यांच्या दोन एकर क्षेत्रातील सोंगणी केलेल्या मक्याच्या बिट्या मुसळधार पावसाच्या पाण्याबरोबर नाल्यात वाहून गेल्या. लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याने दिवाळीच्या गोड स्वप्नांचा चुराडा झाला. त्यांच्या पत्नीने या बिट्या दाखवत पदराआड अश्रू लपवले..पांजरवाडी येथील तरुण शेतकरी रवींद्र जेजुरकर दोन एकरात भुईसपाट झालेल्या मकाकडे बघत स्तब्ध बसला होता. “मकाच्या भरवशावर का होईना दिवाळीत उधारीत गोड धोड झाला असता, पण आता उधारीतही कोणी धान्य, वाण देणार नाही. लेकरांना, वृद्ध आई- वडिलांना नवा कपडालत्ता, गोडधोड कसे खाऊ घालायचे?” या विवंचनेत तो गढलेला दिसला..Crops MSP: 'या' पिकांवरील एमएसपी वाढला, डाळींसाठी नवीन धोरण जाहीर... शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा.या वेळी तरी खरी मदत मिळेल का?तालुक्यातील तब्बल ६४ हजार ३८८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली आहेत. मका, कांदा, सोयाबीन, धान्य, कपाशी, भुईमूग, भाजीपाला यांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. चारा पीक उद्ध्वस्त झाल्याने कोरडा चाराही उरला नाही. पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू झाली खरी; मात्र बळीराजाचा एकच प्रश्न आहे, की या वेळी तरी खरी मदत मिळेल का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.