Yeola News : नाशिक जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा; २२ सप्टेंबरला होणार वितरण

येवला: महाराष्ट्र राज्य कलाशिक्षक महासंघ व व्हिजन नाशिक विभागीय कलाशिक्षक संघ, नाशिक व जिल्हा संघटनेतर्फे शिक्षक दिनानिमित्त जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक, मुख्याध्यापक, कलाशिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली..प्रत्येक तालुक्यातून मुख्याध्यापक, उपशिक्षक, लिपिक आणि सेवक असे चार याप्रमाणे ६० पुरस्कारार्थींचा यात समावेश आहे. यात मविप्रचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे, विश्वास ठाकूर, एस. के. शिंदे यांसह उपशिक्षक संतोष विंचू, कावेरी कवडे यांचा समावेश आहे. पुरस्कार वितरण २२ सप्टेंबरला दुपारी एकला गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात शिक्षणमंत्री दादा भुसे, खासदार भास्कर भगरे, शिक्षक आमदार किशोर दराडे, पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे, माजी शिक्षक आमदार नानासाहेब बोरस्ते यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पगार, उपाध्यक्ष मिलिंद टिळे, विभागीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सावंत, राज्य सदस्य दत्तात्रय सांगळे यांनी दिली..जाहीर झालेले पुरस्कार(मुख्याध्यापक, उपशिक्षक, कलाशिक्षक व लिपिक याक्रमाने) ः अशोक भदाणे, सुनील भदाणे, त्र्यंबक मार्कड, सचिन पाटील, कावेरी कवडे, सालिक पटेल, जयश्री जोगदंड, अशोक आव्हाड (नाशिक ग्रामीण). विजय अलगट, सुनीता कासार, कैलास पवार, किशोर शिंदे, देसाई जितेंद्र, शैलेंद्र घुगे, कीर्ती सावंत, सुरेखा म्हसकर, पंकज भामरे, संदीप पवार, संतोष मासाळ, ज्योती सानप, महेश रहाटळ, उदय कुलकर्णी, राम धोंगडे (नाशिक शहर). गोपाळ वंजारे, अरुण देवरे, संदीप सूर्यवंशी, कैलास पोरजे (त्र्यंबकेश्वर). .विलास सोनवणे, उज्ज्वला इंगळे, राम लोहार, रतन कुमार क्षीरसागर (इगतपुरी). धनंजय चव्हाण, देवीदास बोरसे, सुनील गायकवाड, रामू चौधरी (पेठ), अनिल अहिरे, पुंडलिक पालवी, नितीन वांद्रे, अनिलकुमार वंटगीरकर (कळवण), संदीप भामरे, गोविंद पाटील, योगेश माळवाळ, नरेंद्र भुसारे (सुरगाणा), शरद शेजवळ, करतारसिंग ठाकूर, मनोज मोगरे, बाळू जाधव (दिंडोरी). प्रमोद सूर्यवंशी, भगवान आहेर, भारत पवार, संदीप मोरे (देवळा), नंदलाल ठाकरे, विकास सोनवणे, सुनील लाड, राजेंद्र निकम (सटाणा), विजयकुमार शेलार, अतुल आढाव, विद्या महाले, संजय बोरसे, भाऊसाहेब पगार (नांदगाव). शिवदास शिंदे, अशोक सोमवंशी, अस्मिता अहिरे, मनीषा वनवे (चांदवड). .रमेश गांगुर्डे, सविता देशमुख, गणेश तिडके, भास्कर हंडोरे (सिन्नर). ज्ञानेश्वर ढोमसे, उज्ज्वल शेलार, केशव आघाव, किरण जाधव, संजय लोखंडे (निफाड). गोरख कुलधर, संतोष विंचू, संतोष राऊळ, बाळासाहेब मोरे (येवला). रत्नदीप निकम, समीर जीवरंग, सागर बच्छाव, गणेश बच्छाव (मालेगाव ग्रामीण). नितीन हिरे, रूपाली येवले, सागर पवार, राज्यश्री ठाकरे (मालेगाव शहर)..सन्माननीय पुरस्कारॲड. नितीन ठाकरे (नाशिक), विश्वास ठाकूर (नाशिक), एस. के. शिंदे (ज्युनिअर कॉलेज), प्रल्हाद साळुंके (धुळे), रामेश्वर धोंगडे (सुकेणा), देव हिरे, भगवान तेलोरे (येवला), महेंद्रकुमार झोले (नाशिक), दत्ता बागूल (बोलठाण), योगेश भदाणे (नाशिक), बापूसाहेब वाघ (येवला), योगेश कड (नाशिक), बाळकृष्ण शिंदे (स्काउट).