Yeola News : नाशिक जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा; २२ सप्टेंबरला होणार वितरण

Award Ceremony to be Held at Raosaheb Thorat Sabhagruha, Yeola : शिक्षक दिनानिमित्त नाशिक जिल्हा आदर्श शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. या पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य कलाशिक्षक महासंघ व व्हिजन नाशिक विभागीय कलाशिक्षक संघ यांनी केले असून, पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांचे अभिनंदन करताना आयोजक.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: महाराष्ट्र राज्य कलाशिक्षक महासंघ व व्हिजन नाशिक विभागीय कलाशिक्षक संघ, नाशिक व जिल्हा संघटनेतर्फे शिक्षक दिनानिमित्त जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक, मुख्याध्यापक, कलाशिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली.

