Education News : येवल्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला रिक्त जागांची साडेसाती; ३९० हून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त!

येवला: ज्या शिक्षणामुळे क्रांती होते, त्याच शिक्षण विभागाला अपुऱ्या शिक्षक संख्येने ग्रासले आहे. तालुक्यातील प्राथमिक मराठी व ऊर्दू शाळेत ९०, तर खासगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये ३००च्या वर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तालुक्याच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रगतीला झळ बसत आहे. विद्यार्थ्यांना ओंजळ भरून द्यायला ज्ञानमंदिराला पुरेसे गुरुजीच नाहीत. पोर्टलच्या भरतीला चालना देऊन या सर्व रिक्त जागा भरल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त होत आहे..एक-दोन नव्हे, तर तब्बल १५ वर्षांपासून शिक्षण विभागाला रिक्त जागांची साडेसाती लागली असून, ती संपायचे नाव घेत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक प्राथमिक शाळा अल्प शिक्षकांवर सुरू असून, रिक्त जागांच्या दृष्टचक्रात गुणवत्तेला खो बसत आहे. आठ-दहा वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या शाळांना कुलूप लावण्याचे सर्वाधिक आंदोलने येथे झाली..आजमितीस मराठी, ऊर्दू शाळांची ९० पदे रिक्त आहेत. यात शिक्षकांची ७० पदे रिक्त असल्याने चार शिक्षकी शाळा दोन, तर दोन शाळा एकाच शिक्षकावर सुरू आहे. २३६ शाळा असताना मुख्याध्यापकाची फक्त ४० पदे मंजूर आहेत. त्यात २५ वर शाळांना मुख्याध्यापकच नाहीत. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदोन्नती झाल्याने ही पदे भरली तरी सहा शाळांना मुख्याध्यापक नाहीत. येथे पूर्णपणे विस्तार अधिकारी मिळाले नसल्याने सहापैकी तीन पदे कायमच रिक्त असतात. त्यामुळे प्रशासकीय कामाचा ताण येत आहे. केंद्रप्रमुखांचीही १३ पदे रिक्त आहेत..पालकांनी अनेकदा आंदोलने आणि लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने मागणी करूनही रिक्त पदे भरली जात नाहीत. त्यामुळे बालकांच्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होत आहे.शिक्षण विभागाने प्राथमिक शाळातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात २० हजार रुपये प्रतिमहा मानधनावर नेमणूक करण्याचे निश्चित केले आहे. यासाठी येथील पंचायत समितीने निवृत्त शिक्षकांकडून अर्ज मागितले आहेत. ही तात्पुरती मलमपट्टी असली तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान मात्र टळणार आहे..अधिकारीही प्रभारी..!पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला संजय कुसाळकर गटशिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. यापूर्वीही त्यांनी प्रभारीपदी काम केले आहे. सध्या शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यात त्यांना यश आले आहे. मात्र पूर्णवेळ गटशिक्षणाधिकाऱ्याची गरज असल्याने सक्षम नेतृत्व म्हणून कुसाळकर यांना पूर्णवेळ गटशिक्षणाधिकारी नेमण्याची अपेक्षाही व्यक्त होत आहे..माध्यमिक शाळांत जास्त अडचणीतालुक्यात ४२ अनुदानित माध्यमिक शाळा आहेत. यातील अनेक निवृत्त शिक्षकांच्या जागेवर नवीन शिक्षक भरती झालेली नाही. त्या शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण येत आहे. दोन पोर्टलच्या भरतीत तालुक्याला ५० वर शिक्षक मिळाले, तरीही ३०० च्या वर पदे रिक्त आहेत. काही संस्थांनी पोर्टलच्या भरतीत सहभाग न घेतल्याने येथीलही पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवततेवर परिणाम होत आहे..पोर्टलच्या दोन्ही भरतीत तांत्रिक अडचणी आल्याने रिक्त जागा असूनही शिक्षक मिळाले नाहीत. त्यातच नव्या संचमान्यतेत अनेक शाळांतील विद्यार्थी संख्येमुळे शिक्षक संख्या घटली आहे. यापुढची पवित्र पोर्टलची भरती वेळेत पूर्ण करून प्रत्येक शाळेला शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.रिक्त पदे अशी.