Samir Bhujbal : येवल्याला महामार्गांचे कवच! वाहतूक कोंडीतून मुक्तीसाठी बायपास रस्ता विकसित होणार; समीर भुजबळ यांची माहिती

Major Highway Concrete Work and Bypass Road Planned for Yevla : येवला शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी. ही समस्या सोडविण्यासाठी मालेगाव-मनमाड-कोपरगाव चौपदरी काँक्रिट रस्त्यासोबतच बायपास रस्त्याचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून, यामुळे येवलेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
येवला: शहरातून जाणारे महामार्ग काँक्रिटचे करतानाच मालेगाव-नगर महामार्गाला बायपास रस्ता विकसित करण्यात येईल. याद्वारे येवलेकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्ती होणार असल्याची माहिती माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी दिली. शहर हे नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे, मालेगाव अशा विविध महानगरांना जोडणारा केंद्रबिंदू ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

