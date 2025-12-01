Samir Bhujbal : येवल्याला महामार्गांचे कवच! वाहतूक कोंडीतून मुक्तीसाठी बायपास रस्ता विकसित होणार; समीर भुजबळ यांची माहिती

येवला: शहरातून जाणारे महामार्ग काँक्रिटचे करतानाच मालेगाव-नगर महामार्गाला बायपास रस्ता विकसित करण्यात येईल. याद्वारे येवलेकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्ती होणार असल्याची माहिती माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी दिली. शहर हे नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे, मालेगाव अशा विविध महानगरांना जोडणारा केंद्रबिंदू ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. .येवल्याला वाहतूक कोंडीमुक्त करण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. मालेगाव- मनमाड- येवला- कोपरगाव या महामार्गावरून मोठ्या प्रमाणात कंटेनर आणि मालवाहतूक होते. शहरात सतत वाहतूक कोंडी होते. ती सोडविण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी कोपरगाव- येवला- मनमाड चौपदरी काँक्रिट रस्ता करण्यासाठी मी स्वतः मंत्री गडकरींकडे जाऊन मंजूर करून घेतला आहे..वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी बायपास रोडसुद्धा त्यात धरलेला आहे. या रस्त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत रस्त्याचा डीपीआर तयार होऊन त्याची निविदाप्रक्रिया सुरू होईल. पूर्वेकडून कोर्टापासून कोटमगाव रोड ते रेल्वे स्टेशन या ७.५० मीटर काँक्रिट रस्त्यासाठी आपण निधी मंजूर करून घेतला आहे. या रिंग रोडचे काम पुढच्या महिन्यामध्ये सुरू होईल. तसेच प्रवासी आणि स्थानिक मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ता उपलब्ध होईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले..भुजबळ म्हणाले, की, मंत्री भुजबळसाहेबांच्या सूचनेनुसार शहर विकास आराखड्यात बायपास रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पुढील पन्नास वर्षांतील वाढीव लोकसंख्या विचारात घेऊन बायपास रस्ता साकारला जाणार आहे. या बायपास रस्त्यामुळे प्रस्तावित पीएम मित्रा सिल्क पार्क आणि येवला औद्योगिक वसाहत यांना राष्ट्रीय महामार्गाद्वारे कनेक्टिव्हिटी मिळेल, असा विश्वास समीर भुजबळ यांनी व्यक्त केला..Mumbai Free Trip: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत सहलीचे आयोजन! पर्यटन विभागातर्फे डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांना मोठी भेट; वाचा संपूर्ण कार्यक्रम.शहरासाठी दोन कोटी ३१ लाखांचा बायोमायनिंग प्रकल्प साकारण्याचे काम सुरू आहे. रुग्णालय आणि औषध दुकानांमधील जैविक घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी भस्मिकरण प्रकल्प उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे.- पंकज भुजबळ, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.