Yeola News : दुष्काळी येवल्याची तहान भागली! दरसवाडी-डोंगरगाव कालव्याला पहिल्यांदाच पाणी

येवला: केवळ पालखेड डाव्या कालव्यावर अवलंबून असणाऱ्या दुष्काळी येवलेकरांना या वर्षी प्रथमच दरसवाडी - डोंगरगाव कालव्याचेही पाणी मिळाले आहे. धरणे ओव्हरफ्लो झाल्याने पालखेड दीड महिन्यातून, तर डोंगरगाव कालवा २१ दिवसांपासून प्रवाहित आहेत. त्यामुळे एरवीही कोरडेठाक राहणाऱ्या उत्तर पूर्व भागातील ७५ हून अधिक बंधारे भरले असून, आता पाणी घेता का पाणी, असे म्हणण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..तालुक्याचा उत्तर-पूर्व भाग म्हणजे अतिशय दुष्काळी. या भागाला कधी पाणी येईल आणि या भागाचा दुष्काळ संपेल असा विचार कोणी स्वप्नातसुद्धा केला नसेल. १९७२ पासून पुणेगाव- दरसवाडी डोंगरगाव कालव्याचे पाणी या भागात येईल असे कधीही न पूर्ण होणार स्वप्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण गेले होते. पण सलग ५३ वर्षात या भागात कधीही पाणी आलं नाही. २००४ नंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून अर्धवट डोंगरगाव कालव्याचे काम हाती घेतले. .२००७ मध्ये या भागात पूर्णपणे नव्याने कालव्याचे काम सुरु झाले. १९७२ आणि २००७ या ३५ वर्षात नैसर्गिक परिस्थिती बदलली होती. त्यामुळे पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी भुजबळांनी मांजरपाडा प्रकल्पाचा पर्याय शोधला. पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी मांजरपाडा हा ठोस मार्ग निघालेला असला तरी १६३ किलोमीटर पाणी पोहोचवणे हे खरे जिकरीचे काम होते. अडचणीवर मात करण्यासाठी कालव्याला काँक्रिटीकरण हा पर्याय समोर आल्याने मंत्रिपदाची पूर्ण ताकद लावून २६३ कोटी रुपयांचे हे काम सुरू झाले. काही काम अपूर्ण असताना २०२४ मध्ये डोंगरगावला पहिल्यांदा पाणी पोहोचले, तेव्हाही काही बंधारे भरले तर काही बंधारे भरायचे राहिले होते..४० वर बंधारे भरले२०२५ मध्ये मात्र गेल्या एक महिन्यापासून या भागात कालव्याला पाणी सुरू असून अजूनही काही दिवस पाणी सुरु राहणार आहे. कातरणी ते डोंगरगाव पर्यंतचे सोमठाणे, विखरणी, कानडी, आडगाव, बाळापूर, कासारखेडे, अनकुटे, हडपसावरगाव, नगरसूल, अंगुलगाव, सायगाव, नांदूर, धामोड, गारखेडे, कौटखेडेसह कालव्याच्या परिसरातील सर्व बंधारे भरले गेले आहेत. अजून काही दिवस पाणी सुरू असल्याने बक्कळ पाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बंधारे भरत जात डोंगरगाव साठवण प्रकल्पात देखील पाणी पोहोचेल असा विश्वास आंदोलक मोहन शेलार यांनी व्यक्त केला आहे..पावसाने न भरणारे बंधारे भरलेएकीकडे पुणेगाव, दरसवाडी कालव्याला मांजरपाडामधून पाणी आले आणि लाभ क्षेत्रातील सर्व बंधारे पाण्याने तृप्त झाले. दुसरीकडे पालखेडच्या पाण्यासाठी देखील आंदोलने करून पाणी मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागत होती, मात्र मांजरपाडाचे पाणी अतिरिक्त पालखेड कालव्याला मिळाल्याने कधीही इतक्या दिवस न चालणारा हा पालखेड कालवा अविरत आजही सुरूच आहे. कोपरगाव- वैजापूर तालुक्यात देखील हे पाणी गेले आहे. त्यामुळे पावसाने न भरलेले बंधारे या दोन्ही कालव्यांनी तुडुंब वाहत आहेत..Pune News : वैयक्तिक लाभाच्या योजना आता ऑनलाइन; ‘झेडपी’ने मागविले शेती उपयोगी साहित्यांसाठी अर्ज.येवला तालुक्याचा उत्तर पूर्व भाग दुष्काळमुक्त करणार हा जनतेला दिलेला शब्द मांजरपाडा व पुणेगाव- डोंगरगाव कालव्यांच्या अखंड वाहणाऱ्या पाण्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने पूर्ण झालेला आहे. अजूनही मोठ्या प्रमाणात पाणी आणण्यासाठी गुगुळ आणि पार गोदावरी हे प्रकल्प करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु आहे.- छगन भुजबळ, मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा, महाराष्ट्र.मंत्री भुजबळ यांच्या माध्यमातून मागील वर्षी कालव्याच्या कॉंक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मांजरपाडाचे पाणी तालुक्याला पाहिजे तितके उपलब्ध झाले आहे. लाभक्षेत्रातील सर्व बंधारे भरले असून खऱ्या अर्थाने या भागातील शेती आता बागायती झाली आहे. पुणेगाव दरसवाडी डोंगरगाव हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून यशस्वी देखील झाला आहे. याचा आनंद पूर्ण तालुका साजरा करत आहेत.- डॉ. मोहन शेलार, पाणी आंदोलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.