Yeola News : "मी हिंदू म्हणून मरणार नाही!" डॉ. आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक घोषणेचा ९० वा वर्धापन दिन, येवल्यातील मुक्तिभूमीवर भीमसागर

येवला: 'मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो, तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही', अशी जागतिक क्रांती करणारी ऐतिहासिक घोषणा १३ ऑक्टोबर १९३५ ला येथील कोर्ट मैदानावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. या घोषणेचा ९० वा वर्धापन दिन येथील मुक्तिभूमीवर सोमवारी (ता. १३) भरगच्च उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे. राज्यभरातून हजारो भीमसैनिकांची गर्दी येथे नतमस्तक होण्यासाठी उसळणार आहे..येथे बरोबर ९० वर्षांपूर्वी मुंबई इलाखा दलित वर्गीय परिषद भरली होती अन् वक्ते होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. आपल्या दीड तासांच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केल्यानंतर कोणता धर्म स्वीकारायचा हे प्रत्येकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. 'अस्पृश्य हिंदू' असा डाग घेऊन मी जन्माला आलो, पण ती गोष्ट माझ्या स्वाधीन नव्हती. तथापि ही स्थिती सुधारणे मला शक्य असून, ते मी करणारच..मी हिंदू म्हणवून घेत मी मरणार नाही.'' त्यांच्या या धर्मांतराच्या घोषणेला जागतिक पातळीवर महत्त्व मिळाले. म्हणूनच धर्मांतराची घोषणा केली, ती जागा म्हणजेच शहरातील न्यायालयाजवळील मैदान 'मुक्तिभूमी' नावाने ओळखले जाते. येथे धर्मांतराची घोषणा केल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी सर्व धर्मांचा तौलनिक अभ्यास करून तब्बल २१ वर्षांनी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर १४ ऑक्टोबर १९५६ ला लाखो अनुयायांना बौद्ध धर्माची धम्मदीक्षा दिली. १९८५ नंतर येवल्यातील मुक्तिभूमी येथे दर वर्षी १३ ऑक्टोबरला धर्मांतर घोषणेचा वर्धापन दिन साजरा होतो..नवा लूक, नवी ओळख!ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळांमुळे २००९ पासून मुक्तिभूमीच्या विकासाला चालना मिळाली. आतापर्यंत वीस ते पंचवीस कोटी रुपये खर्चून या ठिकाणी अतिशय देखणी अशी पवित्र मुक्तिभूमी उभी राहिली आहे. देखणे विश्वभूषण स्तूप व विपश्यना हॉल, भगवान गौतम बुद्ध यांची भव्य मूर्ती, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा, संरक्षक भिंत निर्माण करण्यात आली. .डॉ. आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या स्थळाला शासनाच्या वतीने 'ब' वर्ग तीर्थस्थळाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. आता मुक्तिभूमी टप्पा २ अंतर्गत पाली व संस्कृत अभ्यास केंद्र, सुसज्ज ग्रंथालय, ऑडिओ व्हिज्युअल रूम, आर्ट गॅलरी, अॅम्फी थिएटर, मीटिंग हॉल, भिक्खू पाठशाला, १२ भिक्खू विपश्यना खोली, कर्मचारी निवासस्थान आदी अंतिम टप्प्यात आहेत..Tribal Society: आदिवासी बांधवांचे शेंडीत सत्याग्रह आंदोलन; शासनाने दखल न घेतल्यास भंडारदरा धरणाचे चाक बंद करणार...दिवसभरातील कार्यक्रमराज्य शासनाने नुकतीच मुक्तिभूमी बार्टीकडे हस्तांतरित केली आहे. बार्टीच्या पुढाकाराने या वेळी विविध कार्यक्रम होणार आहेत. भिख्खू महासंघातर्फे भव्य रॅली व डॉ. बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला मानवंदना, पंचशील ध्वजाचे रोहन, क्रांतिस्तंभाला मानवंदना, भीमस्मृती व भीमस्मरण, तसेच अभिवादन, भीम गीतांचे गायन, पुस्तके विक्री आदींसह विविध उपक्रम होतील. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून भीमसैनिक येथे दर्शनासाठी येत आहेत. या वर्षी रेल्वेनेदेखील या सोहळ्याची दखल घेऊन नांदेड- मुंबई तपोवन एक्स्प्रेस व पुणे- अमरावती एक्स्प्रेसला तीन दिवस थांबा दिल्याने भीमसैनिकांच्या गर्दीचा उच्चांक होणार आहे..