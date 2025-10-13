नाशिक

Yeola News : "मी हिंदू म्हणून मरणार नाही!" डॉ. आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक घोषणेचा ९० वा वर्धापन दिन, येवल्यातील मुक्तिभूमीवर भीमसागर

90th Anniversary Celebrations at Muktibhoomi, Yeola : जागतिक क्रांती करणारी ऐतिहासिक घोषणा १३ ऑक्टोबर १९३५ ला येथील कोर्ट मैदानावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. या घोषणेचा ९० वा वर्धापन दिन येथील मुक्तिभूमीवर सोमवारी भरगच्च उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे.
संतोष विंचू


येवला: ‘मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो, तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही’, अशी जागतिक क्रांती करणारी ऐतिहासिक घोषणा १३ ऑक्टोबर १९३५ ला येथील कोर्ट मैदानावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. या घोषणेचा ९० वा वर्धापन दिन येथील मुक्तिभूमीवर सोमवारी (ता. १३) भरगच्च उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे. राज्यभरातून हजारो भीमसैनिकांची गर्दी येथे नतमस्तक होण्यासाठी उसळणार आहे.

