Pavitra Portal Protest : ‘पवित्र पोर्टल’ रद्द करा, अन्यथा शाळा बंद करू; अर्जुन कोकाटे यांचा शासनाला इशारा

Rural Schools Facing Staff Shortages and Education Crisis : अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून ग्रामीण भागातील शिक्षण धोक्यात आले आहे. भरती प्रक्रियेतून निर्माण झालेले अडथळे तातडीने दूर करून नियुक्त्या न झाल्यास ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा इशारा र्जुन कोकाटे यांनी दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया शासनाच्या अकार्यक्षमता, तांत्रिक अडथळे आणि पवित्र पोर्टलच्या त्रुटींमुळे ठप्प झाली आहे. यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून ग्रामीण भागातील शिक्षण धोक्यात आले आहे.

