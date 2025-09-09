Pavitra Portal Protest : ‘पवित्र पोर्टल’ रद्द करा, अन्यथा शाळा बंद करू; अर्जुन कोकाटे यांचा शासनाला इशारा

येवला: शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया शासनाच्या अकार्यक्षमता, तांत्रिक अडथळे आणि पवित्र पोर्टलच्या त्रुटींमुळे ठप्प झाली आहे. यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून ग्रामीण भागातील शिक्षण धोक्यात आले आहे. .भरती प्रक्रियेतून निर्माण झालेले अडथळे तातडीने दूर करून नियुक्त्या न झाल्यास ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा इशारा राष्ट्र सेवादलाचे माजी अध्यक्ष आणि समता प्रतिष्ठानचे संस्थापक अर्जुन कोकाटे यांनी दिला आहे..२ मे २०१२ रोजीच्या अध्यादेशानंतर शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद केली. त्यानंतर २०१७ पासून ‘पवित्र पोर्टल’ लागू केले गेले; मात्र गेल्या आठ वर्षांत केवळ दोन-तीन वेळाच भरती प्रक्रिया राबवली. पात्र उमेदवारांना निवड देऊन रुजू होण्याचे आदेश संस्थांना दिले गेले तरी अनेक उमेदवार प्रत्यक्ष शाळेत रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-अध्यापनात अडथळे निर्माण झाले आहेत. .मुलाखत दिल्यानंतरही उमेदवारांना वारंवार महाराष्ट्रभर मुलाखतीसाठी धावावे लागते. भौगोलिक कारणांमुळे उमेदवारांना गावाजवळच्या शाळेत रुजू व्हावेसे वाटते; मात्र पवित्र पोर्टलच्या त्रुटींमुळे संस्थांना शिक्षक मिळत नाहीत. परिणामी इंग्रजी, गणितासारख्या महत्त्वाच्या विषयांचे अध्यापन वर्षानुवर्षे ठप्प झाले आहे..11th Admission 2025 : अकरावी प्रवेशासाठी मुदतवाढ; विद्यार्थ्यांना बुधवारपर्यंत संधी.हे अरिष्ट त्वरित दूर करून पवित्र पोर्टल रद्द करावे, तसेच शिक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांमधूनच संस्थांनी नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणी कोकाटे यांनी शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. विशेष म्हणजे, येत्या दोन ऑक्टोबरपर्यंत पवित्र पोर्टल पद्धतीत सुधारणा न झाल्यास जिल्ह्यातील सर्व संस्थाचालक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून शासनाचा निषेध नोंदवतील, असा इशाराही कोकाटे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.