नाशिक

Yewla Accident : हृदयद्रावक! मुलीचं लग्न काही दिवसांवर, येवल्यात खरेदीसाठी आलेल्या वधूच्या आईचा ट्रकच्या धडकेत जागीच मृत्यू

Overview of Yewla Motorcycle Accident : येवला-मनमाड महामार्गावर फत्तेबुरूज नाक्याजवळ ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने वधूची आई माया पडवळ यांचा जागीच मृत्यू झाला. वाढत्या अपघातांमुळे हा मार्ग मृत्यूचा सापळा बनला असून, येथे तातडीने बायपास किंवा उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी होत आहे.
येवला: मुलीच्या लग्नाच्या खरेदीसाठी येवल्यात आलेल्या वधूच्या मातेचा अपघातात जागीच मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. येवला-मनमाड महामार्गावर फत्तेबुरूज नाक्याजवळ ट्रकने दुचाकीला हुलकावणी देत धडक दिल्याने दुचाकीवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. शनिवारी सायंकाळी हा अपघात झाला.

