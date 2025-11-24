Yewla Accident : हृदयद्रावक! मुलीचं लग्न काही दिवसांवर, येवल्यात खरेदीसाठी आलेल्या वधूच्या आईचा ट्रकच्या धडकेत जागीच मृत्यू

येवला: मुलीच्या लग्नाच्या खरेदीसाठी येवल्यात आलेल्या वधूच्या मातेचा अपघातात जागीच मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. येवला-मनमाड महामार्गावर फत्तेबुरूज नाक्याजवळ ट्रकने दुचाकीला हुलकावणी देत धडक दिल्याने दुचाकीवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. शनिवारी सायंकाळी हा अपघात झाला..दशरथवाडी, सवंत्सर (ता. कोपरगाव) येथील प्रकाश पडवळ दुचाकीने (एमएच-१७,६७६२) मुलीच्या लग्नासाठी कपडे, साड्या, साहित्य खरेदीसाठी, तर काही बदलून घेण्यासाठी येवल्यात आले होते. सायंकाळी त्यांनी साहित्य बदलले आणि घरी जात असताना ट्रकचालकाने भरधाव ट्रक (एपी-१६, टीएफ-४२१९) नेत दुचाकीला कट मारत जोरदार धडक दिली. .यात माया प्रकाश पडवळ (वय ४२) खाली पडल्याने गंभीर जखमी होत त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. पती प्रकाश पडवळही जखमी झाले. मुलीचा विवाह काही दिवसांवर असताना आईचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. राजेंद्र त्रिभुवन यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. ट्रकचालक एम. टी. शंकरराव यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक लोखंडे तपास करीत आहेत..वाहनासमोर उभे असताना एक ठारमनमाड मार्गावर बाभूळगाव शिवारात रविवारी मध्यरात्री पावणेदोनच्या सुमारास इर्टिगा वाहन (एमएच -१५,जेएच-३८) मार्गाच्या कडेला उभे करून वाहनासमोर उभे असताना गोरख पाटील (वय ४५, रा. विंचूर, जि. धुळे) यांच्यासह त्यांच्या वाहनाला अज्ञात वाहनाने धडक दिली. यात पाटील यांना गंभीर मार लागल्याने उपचारांसाठी दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. हवालदार व्यापारे तपास करीत आहे..Truck Accident: भरधाव ट्रकने मागून दिलेल्या धडकेत व्यक्तीचा मृत्यू; गोंदिया येथील घटना.बायपास, उड्डाणपुलाची गरजअहिल्यानगर-मनमाड मार्गावर विंचूर चौफुली ते फत्तेबुरूज नाका आणि फत्तेबुरूज नाका ते लक्ष्मीआई मंदिर या मार्गावर रोज वाहतूक कोंडी होत असून, काही महिन्यांपासून प्रत्येक महिन्यात अपघाती मृत्यूच्या घटना वाढल्या आहेत. सिग्नल यंत्रणा ‘असून अडचण- नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे. या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असून, बायपास किंवा उड्डाणपूल व्हावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.