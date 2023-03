Nashik Crime News : दुभाजक तोडून बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुण ठार; त्र्यंबकरोडवरील घटना

By

नाशिक : बेळगाव ढगा येथे त्र्यंबकेश्‍वरवरून नाशिकच्या दिशेने येणाऱ्या खासगी बसचे (Bus) टायर फुटले आणि चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस दुभाजक तोडून विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावर समोरून येणाऱ्या दुचाक्यांना धडकली. (Young bike rider killed in collision with bus after crossing divider trimbakeshwar nashik news)

यात एका महाविद्यालयीन तरुणाचा जागीच मृत्यु झाला तर, दोघे गंभीररित्या जखमी झाल्याची घटना घडली. सदरील अपघात शनिवारी (ता.११) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडला असून, याप्रकरणी सातपूर पोलिसात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ओम देवेंद्र तासकर (२१, रा. दिंडोरी) असे मयत तरुणाचे नाव असून, तो केटीएचएम महाविद्यालयाच्या बीएस्सी कॉम्प्युटरचा तिसऱ्या वर्षाला शिकत होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीराम खासगी ट्रॅव्हल कंपनीची ट्रॅव्हल बसमधून काही भाविक त्रंबकेश्वर येथे देवदर्शनासाठी आले होते.

सदरची ट्रॅव्हल बस त्र्यंबकेश्‍वरवरून नाशिककडे जात असताना सकाळी दहा-साडेदहाच्या सुमारास या खाजगी बसचे टायर फुटले. त्यामुळे बस चालकाचे स्टेअरिंगवरील नियंत्रण सुटले आणि बस दुभाजक तोडूत विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावर गेली. त्यावेळी या बसने समोर येणाऱ्या ॲक्टिवा मोपेड दुचाकीला (एमएच ४१ सीजी २३६३) जोरदार धडक दिली. तसेच, आणखी एका दुचाकीला धडक दिली. त्यानंतर बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जाऊन आदळली.

परंतु, बसच्या धडकेत ॲक्टिवा मोपेड बसच्या खाली सापडून फरफटत गेली. यात मोपेडस्वार ओम तासकर हा जागीच ठार झाला तर त्याच्यासमवेत असलेली आकांक्षा जाधव ही गंभीररित्या जखमी झाली असून, तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. तर, दुसऱ्या दुचाकीवरील विनोद कुंटे, थोरात हे दोघेही जखमी आहेत. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ओम केटीएचएमचा विद्यार्थी

या अपघातातील मयत ओम तासकर हा केटीएचएम महाविद्यालयातील कम्प्युटर सायन्सचा तिसऱ्या वर्गाचा विद्यार्थी होता. त्र्यंबकेश्वर रोडवरील शैक्षणिक महाविद्यालयात उच्च शिक्षणाबाबतीत माहिती घेण्यासाठी तो आकांक्षा जाधव हिच्यासोबत जात होता. त्याच्या पश्‍चात आई-वडील व बहीण असा परिवार आहे.