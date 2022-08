येवला (जि. नाशिक) : तालुक्यातील कुसुर येथे पोळ्याच्या दिवशी तरुण शेतकऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला. शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी अकराच्या दरम्यान कुसूर येथील तरुण शेतकरी मधुकर उत्तम गायकवाड (वय ३५) पोळ्याच्या पूर्वतयारीसाठी गावालगत असलेल्या पाझर तलावात बैल धुण्यासाठी घेऊन गेले असता पाण्यात बुडून त्याचा मृत्यू झाला. (young man from Kusur drowned who went to wash bulls Nashik Latest Marathi News)

बैल धुण्यासाठी गेलेले मधुकर खूप वेळ होऊनही बाहेर न आल्याची शंका येताच त्याला शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही घटना समजताच पाझर तलावाच्या काठावर गावकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. सुमारे दोन ते तीन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर मधुकर गायकवाड यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले.

घटनेची माहिती तालुका पोलिसांना मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत जागेवरच पंचनामा केला. मृतदेह येवला ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आला. संध्याकाळी मधुकर गायकवाड यांच्यावर कुसूर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गायकवाड यांच्यामागे दोन मुली, मुलगा व पत्नी असा परिवार आहे. तिघांनाही अत्यंत कमी वयात पितृछत्राला पारखे व्हावे लागले आहे. या प्रकरणी येवला तालुका पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली.

