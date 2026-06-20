Vani News : मंडपाचा पाईप विजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने मंडप व्यावसायीक तरुणाचा मृत्यू...

वणी - वणी येथे लग्नाचा मंडप सोडताना एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. मंडपाचा लोखंडी पाईप वरून गेलेल्या हाय हॉल्टेज विजेच्या तारांच्या संपर्कात आल्याने शिवरे येथील एका २७ वर्षीय तरुण मंडप व्यावसायिकाचा विजेचा जोरात धक्का लागून जागीच मृत्यू झाला. ऋषीकेश तुकाराम मत्सागर (वय २७, रा. शिवरे, ता. चांदवड) असे या दुर्दैवी तरुणाचे नाव आहे..याबाबत मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, वणी येथील कृपा हॉस्पिटल परिसरात राहणारे नंदलाल गावित यांच्या मुलाच्या लग्नाचा कार्यक्रम १८ तारखेला पार पडला. यासाठी त्यांच्या घरासमोर मंडप टाकण्यात आला होता.आज (ता. २०) सायंकाळी ६ वाजेच्या सुमारास ऋषीकेश मत्सागर हा मंडप काढण्यासाठी गेला होता. मंडपाचा एक लोखंडी पाईप काढताना त्याचा तोल जाऊन पाईप वरून गेलेल्या महावितरणच्या विजेच्या जिवंत तारेच्या संपर्कात आला. विजेचा जोरात झटका लागल्याने ऋषीकेश जागीच कोसळला..घटनास्थळावरील स्थानिकांनी ऋषीकेशला सीपीआर (कृत्रिम श्वसोच्छवास) देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याला तत्काळ खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. त्यानंतर त्याला वणी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. या अपघाताची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत वणी पोलीस ठाण्यात सुरू होते..पाच वर्षांपूर्वी वडील कोरोनाने गेले, आता कर्ता मुलगाही हरपला...मृत ऋषीकेशवर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी होती. अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी, त्याचे वडील तुकाराम मत्सागर यांचा कोरोना काळात दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. वडिलांच्या निधनानंतर ऋषीकेशने जिद्दीने कुटुंबाचा गाडा सांभाळला. वडिलांचाच 'माऊली मंडप डेकोरेटर्स' हा व्यवसाय त्याने पुढे चालू ठेवला. लहान भावाच्या मदतीने त्याने व्यवसायात चांगली प्रगती केली होती.मंडप डेकोरेशनसोबतच अत्याधुनिक साऊंड सिस्टीम आणि डीजे यंत्रणा घेऊन त्याने व्यवसायाचा विस्तार केला होता. अवघ्या काही वर्षांतच तो मंडप व्यवसायात नावारूपास आला होता. त्याच्या पश्चात आई, एक विवाहीत मोठी बहिण आणि एक लहान भाऊ असा परिवार आहे..शिवरे गावात शोककळा, नातेवाईकांचा आक्रोशऋषीकेशच्या निधनाची बातमी शिवरे गावात पसरताच संपूर्ण गाव हळहळला. गावात शोककळा पसरली असून ग्रामस्थांनी ऋषीकेशच्या घरासमोर मोठी गर्दी केली होती. त्याच्या आई आणि नातेवाईकांचा आक्रोश पाहून अनेकांचे डोळे पानवले.रात्री उशिरा पोलिसांनी पंचनामा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. एक हसतमुख, कष्टाळू आणि कर्ता तरुण गेल्याने संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप आणि दुःख व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.