Nashik Crime News : सर, तो मुलगा मला खूप त्रास देतो! आयुक्तांच्या व्हॉटसॲपवर मेसेज

Nashik Crime News : ‘सर, एका मुलाने माझ्या नावाने सुसाईड नोट लिहिली असून, तो मला खूप त्रास देतो,’ असा मेसेज एका युवतीने पोलीस आयुक्तांनी नाशिककरांसाठी सुरू केलेल्या व्हॉटसॲप हेल्पलाईनवर पाठविला आणि त्याच गंभीर दखल आयुक्तांनी घेत संबंधित मुलाला ताब्यात घेत त्याच्या पालकांसमोर त्याचे कारनामे उघड करीत त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव करून दिली.

त्या युवकाविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करीत पुन्हा असे कृत्य केल्यास गंभीर कारवाईचा इशारा पोलिसांनी दिला.