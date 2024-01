Dhule Crime News : युवकाच्या खुनाचा 12 जणांविरुद्ध गुन्हा

Dhule Crime News : युवकाला वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी नेऊन त्याला मद्यात प्राणघातक पदार्थ मिसळून पाजत खून केल्याच्या संशयावरून शहरातील १२ जणांविरोधात वाडीवऱ्हे (ता. इगतपुरी) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तेजस रवींद्र ईशी (चौधरी) असे मृत युवकाचे नाव असून, त्याचा २७ ते २८ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान इगतपुरी (जि. नाशिक) येथील मँगो व्हिला रिसॉर्टमध्ये संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता. (Crime against 12 persons for murder of youth jalgaon news)