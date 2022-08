Crime update : लग्नाचे आमिष दाखवत तरुणीवर अत्याचार

जुने नाशिक : संशयित तरुणाने तरुणीस लग्नाच्या आमिष दाखवत तसेच धमकावून जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात संशयित तरुणाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (young woman was raped by luring her to marry Nashik Crime update latest marathi news)

शकील सय्यद ऊर्फ राम पंडित, असे संशयिताचे नाव आहे. तरुणी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना तिच्या मैत्रिणीने संशयित शकील सय्यद याच्याशी त्याचे नाव राम पंडित असल्याचे खोटे सांगून ओळख करून दिली होती.

त्यानंतर दोघांची ओळख वाढून ते एकमेकांना भेटू लागले. त्याचा गैरफायदा घेत संशयिताने तरुणीस शालिमार येथील एका लॉजवर घेऊन जात लैंगिक अत्याचार केले. त्यानंतर वारंवार तिच्याशी शरीर संबंध ठेवले. तिने नकार दिला असता तिचा अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली.

याशिवाय तिला मारहाण करत घरच्यांना मारून टाकण्याची धमकी देत तिच्याशी जबरदस्ती केली. तरुणीने कुटुंबीयांच्या मदतीने भद्रकाली पोलिस ठाण्यात दाखल होत पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. संशयित मूळ औरंगाबाद येथील असल्याची माहिती समोर आली आहे.

