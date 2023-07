By

Monsoon Tourism : सह्याद्रीच्या पर्वताच्या पूर्व-पश्चिम पर्वतरांगेत समुद्रसपाटीपासून सुमारे चार हजार ६०० उंचीवर असलेला सप्तश्रृंगगड हिरव्यागार भरजरी शालूने नटला असून, बहरलेल्या निसर्गसौंदर्याची भाविकांबरोबरच तरुणाईला भुरळ पडत असून, ‘काय तो डोंगर, काय ते धुके, काय ती झाडी अन् काय ते धबधबे’ असे म्हणत भाविक व पर्यटक आदिमाया भगवतीच्या सानिध्यात निसर्गसौंदर्याचा मनमुराद आनंद लुटत आहेत. (youth fascinated by natural beauty of saptashrungi fort in monsoon nashik)

जून महिन्यात पावसाने पाठ फिरविल्यानंतर जुलैपासून सह्याद्रीच्या पूर्व-पश्चिम रांगेत मॉन्सून खऱ्या अर्थाने सक्रिय झाला आहे. गडावर कमी-अधिक प्रमाणात सुरू असलेल्या पावसामुळे निसर्ग खुलून गेला आहे.

गडावरील दऱ्याखोऱ्यांतील छोटे-मोठे धबधबे प्रवाहित झाले आहे. त्यातच बहरलेल्या वृक्षवेली, उमलले रानफुले, दाट धुक्याची झालर यामुळे गडावरील सृष्टीसौंदर्य पर्यटकांबरोबरच भाविकांनाही मोहित करीत आहे. त्यामुळे भक्तिमय व निसर्गरम्य असा दुहेरी वातावरणाच्या मिलापाचा आनंद लुटण्यासाठी तरुणाई सरसावली आहे.

दरम्यान, गडाच्या घाट रस्त्यावर कोसळणारे धबधब्याबरोबर लहान-मोठे दगड येत असल्यामुळे भाविक व पर्यटकांनी दुरूनच आनंद घ्यावा. घाट रस्त्यावर व पठारी भागात दाट धुके असल्याने भाविकांनी आपले वाहने सावकाश चालवण्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

नांदुरी-सप्तशृंगगड या घाट रस्त्यात यूटर्न ते धबधबा यादरम्यान छोट्या-मोठ्या दरडी पडल्याच्या घटना होत असल्याने या भागात वाहने घाटात थांबवू नये, याबाबतच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सप्तश्रृंगीदेवी न्यास व ग्रामपंचायतीने दिल्या आहेत.

भाविक व पर्यटकांनी प्रदक्षिणा मार्गावर न जाण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. तसेच सप्तशृंगगड घाट रस्त्यावरील धबधब्यावर भाविक व पर्यटक आवर्जून थांबून धबधब्याखाली भिजण्याचा, तसेच सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी करतात.

या ठिकाणी पर्यटक व भाविकांना सुरक्षतेच्या दृष्टीने अटकाव करण्यासाठी, तसेच रस्त्यावरच वाहने पार्क केले जात असल्यामुळे अपघाताची शक्यता गृहीत धरून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभागाने गर्दीच्या वेळेस सुरक्षा कर्मचारी नेमन्याची आवश्यकता आहे.