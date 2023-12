Nashik Narendra Modi : साधुग्रामच्या जागेवरच युवा महोत्सव; गिरीश महाजन यांच्याकडून जागेची पाहणी

Nashik Narendra Modi : राष्ट्रीय युवक महोत्सवानिमित्त देशभरातून नाशिकमध्ये येणाऱ्या आठ ते दहा हजार युवकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करणार आहेत.

त्यासाठी पंचवटीतील साधुग्रामची जागा निश्चित झाली असून, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी (ता. २९) या जागेची पाहणी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली.(Youth festival on site of Sadhugram at panchavati nashik narendra modi news)